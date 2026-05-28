Qué ver en Asunción este fin de semana: obras, ballet y humor en la cartelera cultural

Teatro y tensiones familiares en “En penumbras”

La obra teatral “En penumbras”, escrita por el dramaturgo paraguayo Santiago Filártiga Lamar y dirigida por Carlos Arbués, tendrá sus últimas funciones este fin de semana en Casa Argentina (Mariscal López esquina Brasil). Las presentaciones serán el viernes 29 y sábado 30 de mayo a las 21:00, y el domingo 31 de mayo a las 20:00.

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La propuesta, producida por E’Ana Productora, reúne en escena a Regina Bachero, Calolo Rodríguez, Dani González, Chela Villagra y Karina Otazú en una comedia satírica que explora las apariencias sociales, los vínculos familiares y las tensiones que emergen detrás de una reunión aparentemente cordial. La historia sigue a dos parejas de consuegros que intentan concretar una cena postergada, aunque el encuentro pronto se transforma en un espacio cargado de ironías, reproches y situaciones incómodas.

Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000, mientras que la promoción para dos personas tiene un valor de G. 150.000. En puerta tendrán un costo de G. 100.000. Reservas e informes al (0991) 166-694.

Inteligencia artificial y humor en “Cortocircuito”

La comedia “Cortocircuito”, dirigida por Diego Ramos, seguirá en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos), con funciones el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, todas a las 20:30.

La obra presenta una historia atravesada por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, combinados con situaciones absurdas y humor. Yayo Guridi interpreta a Ulises, un creador tecnológico que busca presentar a su robot humanoide como candidata al gobierno, aunque todo comienza a complicarse cuando un accidente provoca un desperfecto en el sistema del androide.

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El elenco también incluye a Pedro Alfonso, Diego Ramos, Juli Poggio, Vivi Saccone y Ana Paula Buljubasich. La propuesta apuesta por una comedia de enredos donde la tecnología queda enfrentada a las emociones humanas. Las entradas están disponibles desde G. 230.000 a través de Ticketea.

Supervivencia y crítica social en “La Isla”

El Teatro de las Américas del CCPA (José Berges entre Brasil y Estados Unidos), recibirá este fin de semana la obra “La Isla, territorialización de En alta mar”, inspirada en el texto del dramaturgo polaco Slawomir Mrozek, con dirección de Víctor Sosa Traverzzi. Las funciones serán el sábado 30 y domingo 31 de mayo, a las 20:00.

La puesta presenta a tres hombres atrapados en medio de un Chaco incendiado, enfrentados a condiciones extremas y obligados a decidir quién deberá sacrificarse para garantizar la supervivencia del grupo. Los personajes, interpretados por Rubén Zapattini, Luis Gutiérrez y Fredy Gonzales, construyen un relato atravesado por el humor negro, los diálogos irónicos y una crítica a las dinámicas sociales y de poder.

La adaptación propone trasladar el conflicto original de “En alta mar” a un contexto local, conservando el tono satírico y existencial de la obra. Las entradas tienen un costo de G. 50.000. Más informes al (0982) 690-330.

Ballet romántico con las últimas funciones de “La Sílfide”

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción ofrecerá las últimas funciones de “La Sílfide” en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco entre Chile y Alberdi). Las presentaciones serán el viernes 29 de mayo a las 20:00, el sábado 30 y domingo 31 de mayo, en funciones dobles a las 16:00 y 19:00.

Considerada una de las obras fundamentales del ballet romántico, “La Sílfide” forma parte del repertorio universal de la danza por su estética etérea y su influencia histórica dentro de la danza clásica. La versión presentada en Asunción cuenta con reposición coreográfica de la maestra internacional Elna Matamoros y dirección artística de Miguel Bonnin.

La obra, estrenada originalmente en Copenhague en 1836 con coreografía de August Bournonville, relata una historia atravesada por el amor imposible, la fantasía y el mundo sobrenatural. La producción local busca mantener viva la tradición de la escuela Bournonville, reconocida por su estilo técnico y expresivo.

Las entradas están disponibles desde G. 55.000 a través de Tuti, además de boletería física y venta directa. Más informes al (0975) 555-209 y en las redes sociales del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción.