Disney On Ice en Paraguay: dos patinadores hablan acerca de su experiencia en este show

El espectáculo Disney On Ice “¡Festejemos en familia!" tendrá a Asunción como punto de partida para una gira que incluye a Buenos Aires, Argentina y a Santiago de Chile. Las funciones en Paraguay serán desde martes 2 al sábado 6 de junio.

Mauro Calcagno, oriundo de la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, ofició de anfitrión durante el Media Day celebrado en el SND Arena. El patinador señaló a ABC que comenzó a practicar patinaje a los 7 años y compitió hasta los 18 años, llegando a representar a su país en unos Juegos Olímpicos.

“Por el 2018 yo me lesiono, me voy a Buenos Aires a vivir, hice mi carrera universitaria, estudié Marketing de Moda”, comentó. Cuando llegó la pandemia, en el año 2020, decidió volver a sus raíces.

“Me di cuenta que yo amo este deporte y realmente era la perspectiva nomás que me estaba dañando. Es un deporte de mucho impacto, yo me fui a Canadá a los 17 a vivir solo y entrenando allá, fue bastante dura mi carrera competitiva. Pero no perdí amor por el deporte y es la razón por la que hoy estoy acá”, agregó.

Mauro comentó que había tenido la posibilidad de ver un show de Disney on Ice en el año 2016, justo después de una competencia nacional, ya que el show se realizaba en el mismo estadio. Recordó que un compañero de su club de Bariloche fue el que le ofreció las entradas.

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“Nunca me imaginaba yo que iba a terminar haciendo lo mismo. La verdad es que es un orgullo”, acotó.

El patinador afirmó que está “extasiado de felicidad” con esta gira que comienza en Asunción, ya que su familia va a tener la posibilidad de ver el show, además de estar por primera vez en Paraguay, para luego llegar a Buenos Aires, Chile y Brasil.

El artista afirmó que Asunción le recordó muchísimo al Valle de Río Negro, de donde es oriunda la familia de su mamá. “Me hizo acordar muchísimo las veredas, la comida, el calor. No soy muy fan de la humedad, pero me encanta poder estar en la pileta del hotel”, expresó.

Para Mauro, ser parte del equipo de Disney on Ice “es un desafío”. “La verdad es cansador moverte de ciudad cada semana, vivimos de dos valijas máximo. Sí te haces más práctico, te desapegás de las cosas que realmente no necesitás y valorás la compañía más que nada, porque estamos todos lejos de nuestras familias”, indicó.

El artista lleva cuatro años en la compañía y además de su trabajo en la pista de patinaje, también colabora en el montaje y se dedica a poner a punto las pelucas para el show.

“Los sueños no tienen límites”

María Gabriela Silva es oriunda de Quito, Ecuador, y llegó por segunda vez a Paraguay con Disney On Ice. Señaló que para ella estar en esta compañía significa “que los sueños no tienen límites, que los sueños no tienen fecha de caducidad y que es importante que hagamos lo que amamos”.

“A veces nos limitamos mucho pensando en que ‘no, yo no voy a trabajar de eso porque no me va a dar dinero’ o ‘yo me voy a dedicar a Economía, Medicina’, o algo que no sentimos que es nuestra pasión. Que siempre luchemos por lo que realmente está dentro de nosotros, que es lo que nos apasiona hacer”, acotó.

Gran parte de este mensaje se refleja en el recorrido que la llevó a ser parte de esta compañía. Comentó que comenzó patinando en una pista pequeña que había en Quito.

“Era muy chiquita y no es que teníamos Federación, ni gran técnica. Pero yo pisé el hielo y me enamoré del hielo. Comencé a patinar, a patinar, a patinar”, señaló.

Agregó que hizo su “vida normal”, ingresó a la universidad estudió Comunicación Organizacional, Marketing y Negocios Internacionales, y cursó una maestría. “Y yo siempre seguía patinando porque para mí era mi terapia, nunca pensé trabajar en esto”, indicó.

María Gabriela señaló que en un momento, en que estaba buscando trabajo, alguien le preguntó qué realmente le gustaría hacer. “Yo dije ‘me gustaría ser bailarina, me gustaría hacer teatro’, siempre esta parte artística salía en mí”, detalló.

Así le llegó la sugerencia de audicionar para Disney on Ice y de completar el formulario online. “Disney no ha ido a Ecuador, así que yo no sabía de este mundo”, expresó.

Luego de mandar todo los documentos, no podía creer cuando quedó seleccionada para la compañía con la que lleva casi 4 años trabajando.

La patinadora afirmó que su primera experiencia en Paraguay con Disney on Ice fue súper linda y recordó que mucha gente “no creía que era el Disney on Ice original, creían que era trucho”.

Además de ser parte del elenco, María integra el skater crew que se encarga del montaje y el desmontaje de la escenografía.

“Estamos súper emocionados de estar aquí. Les esperamos a todos, vengan a ver el show. Este show está súper lindo, es especial porque es como un storytelling de las historias”, subrayó, haciendo referencia a los cuadros de “Frozen” y “Encanto” que se presentarán en esta puesta.

¿Cuál es su personaje favorito de este show de Disney on Ice?

María afirmó que su personaje favorito de este espectáculo es Mirabel de “Encanto”. “Más allá de que me represente como latina, al no tener un don específico quiere decir que tu eres libre de escoger el don que quieras”, indicó.

Agregó que este personaje también representa esa libertad de hacer las cosas y la importancia de la familia. La patinadora ecuatoriana afirmó que, actualmente, se encuentra estudiando para ser el reemplazo en este rol.

Por su parte, Mauro señaló que su personaje preferido del show es el de Isabela Madrigal (“Encanto”) “con el vestido rosa y las flores que ella utiliza”.

“Creo que su número es increíble porque es una atmósfera distinta, en el segundo acto. Es uno de los momentos más memorables donde las chicas demuestran su destreza y vuelan, es realmente hipnótico”, anticipó.

Funciones y entradas para Disney on Ice “¡Festejemos en familia!“

Las funciones de Disney on Ice “¡Festejemos en familia!" serán en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón). Los días y horarios son:

Martes 2 y miércoles 3 de junio: 19:00

Jueves 4 y viernes 5 de junio: 15:00 y 19:00

Sábado 6 de junio: 11:00, 15:00 y 19:00

Las entradas están a la venta en Tuti (www.tuti.com.py), con precios que van desde G. 166.500 a G. 943.500. La producción del show en Paraguay está a cargo de Feld Entertainment, RGB Entertainment, Kohia y Rola SA.