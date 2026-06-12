Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán regresan con una nueva edición de “Las Karashans”

La propuesta volverá a reunir sobre el escenario a algunos de los personajes más conocidos del universo humorístico creado por Gustavo Cabaña. Las funciones están previstas para los días 13 y 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de junio, así como el 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de julio, en el Teatro Latino.

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Según la producción, esta quinta edición combinará sketches, música, baile e interacción con el público a través de una historia centrada en las hermanas Karashans, personajes que heredan una gran fortuna familiar y compiten por mantener el protagonismo dentro de la trama.

Nueva Novia del Mundial

Uno de los ejes de esta entrega será la elección de la “Nueva Novia del Mundial”, una dinámica en la que el público tendrá la posibilidad de votar y definir cuál de las tres hermanas será la ganadora. De acuerdo con los organizadores, el formato busca incorporar momentos de participación directa e improvisación durante las funciones.

Además de las Karashans, el espectáculo incluirá la presencia de otros personajes habituales de la propuesta, entre ellos las comadres y las amigas Roncha y Luna, junto con distintos segmentos humorísticos desarrollados por el elenco.

La puesta también contará con números musicales y coreográficos. El elenco de bailarines estará integrado por Juan José Núñez, primer bailarín del Teatro Municipal de Asunción, junto con Ricardo Riveros, Fran Arce, Candela Riveros, Milagros Walter, Daniela Penayo y el bailarín invitado Diego Achar. Las coreografías estarán a cargo de Fabi Fernández Sacco.

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La dirección general corresponde a Gustavo Cabaña, mientras que la producción está a cargo de Aspro Entertainment. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketea, con precios de G. 105.000 para el sector VIP, G. 95.000 para Sala y G. 80.000 para Platea Alta.