Cultura
12 de junio de 2026 a la - 12:29

Nhi-Mu conmemorará un nuevo aniversario con una jornada cultural abierta al público

Imágenes para la nota sobre el aniversario de Nhi-Mu
Una de las diferentes puestas en escena que llevó a cabo Nhi-Mu a lo largo de estos años.Gentileza

Nhi-Mu Teatro Aéreo celebrará sus 29 años de trayectoria con una edición especial de San Juan Ára que se realizará el sábado 13 de junio en el centro histórico de Asunción. La actividad, de acceso libre y gratuito, reunirá propuestas artísticas, juegos tradicionales, gastronomía y una feria de emprendimientos a lo largo de toda la jornada.

Por ABC Color

La celebración tendrá lugar de 16:00 a 24:00 horas sobre la calle 25 de Mayo, entre Brasil y Pasaje Molas, frente al Galpón Alternativo de Nhi-Mu. Para el evento, organizado en coproducción con Iriscena, se prevé el cierre temporal de la cuadra para convertir el espacio público en escenario de distintas actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

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La programación incluirá presentaciones musicales de Tríoité y Nat Mendoza, mientras que el cierre estará a cargo de Dulce y Dandy. También se desarrollarán intervenciones artísticas con fuego a cargo del dúo Swing de Fuego y una propuesta de serigrafía en vivo impulsada por el colectivo Culto Visual.

Tradiciones sanjuaninas

Como parte de la celebración, estarán presentes varios de los juegos tradicionales asociados a las festividades de San Juan, entre ellos el Judas Kai, Casamiento Koygua, Yvyrasyi, Kambuchi Jejoka, Paila Jeherei y Pruebera. Además, para niños y niñas de entre 6 y 10 años se ofrecerá un taller de construcción de toro kandil desde las 16:00 horas.

La propuesta gastronómica estará a cargo de la denominada Cochina de Nhi-Mu, con venta de comidas típicas y una cocina en vivo prevista para las 21:00 horas, cuando se realizará la preparación del mandi’o chyryry. Paralelamente, la calle albergará una feria de artesanías, diseño y prendas de vestir.

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Nhi-Mu Teatro Aéreo.

Nhi-Mu Teatro Aéreo fue fundado el 13 de junio de 1997 y desarrolla propuestas vinculadas al teatro aéreo, el teatro negro y las artes circenses. Actualmente la organización es dirigida por Selva Fox, Fátima Fernández Centurión y Patricia Masera. Su sede, el Galpón Alternativo, cuenta con el reconocimiento de Punto de Cultura por parte de la Secretaría Nacional de Cultura y forma parte de la Red de Espacios Culturales del Paraguay.

Según datos proporcionados por la organización, a lo largo de su trayectoria ha producido más de una decena de obras y numerosas acciones performáticas, además de participar en festivales y encuentros internacionales.