Nhi-Mu conmemorará un nuevo aniversario con una jornada cultural abierta al público

La celebración tendrá lugar de 16:00 a 24:00 horas sobre la calle 25 de Mayo, entre Brasil y Pasaje Molas, frente al Galpón Alternativo de Nhi-Mu. Para el evento, organizado en coproducción con Iriscena, se prevé el cierre temporal de la cuadra para convertir el espacio público en escenario de distintas actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

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La programación incluirá presentaciones musicales de Tríoité y Nat Mendoza, mientras que el cierre estará a cargo de Dulce y Dandy. También se desarrollarán intervenciones artísticas con fuego a cargo del dúo Swing de Fuego y una propuesta de serigrafía en vivo impulsada por el colectivo Culto Visual.

Tradiciones sanjuaninas

Como parte de la celebración, estarán presentes varios de los juegos tradicionales asociados a las festividades de San Juan, entre ellos el Judas Kai, Casamiento Koygua, Yvyrasyi, Kambuchi Jejoka, Paila Jeherei y Pruebera. Además, para niños y niñas de entre 6 y 10 años se ofrecerá un taller de construcción de toro kandil desde las 16:00 horas.

La propuesta gastronómica estará a cargo de la denominada Cochina de Nhi-Mu, con venta de comidas típicas y una cocina en vivo prevista para las 21:00 horas, cuando se realizará la preparación del mandi’o chyryry. Paralelamente, la calle albergará una feria de artesanías, diseño y prendas de vestir.

Nhi-Mu Teatro Aéreo fue fundado el 13 de junio de 1997 y desarrolla propuestas vinculadas al teatro aéreo, el teatro negro y las artes circenses. Actualmente la organización es dirigida por Selva Fox, Fátima Fernández Centurión y Patricia Masera. Su sede, el Galpón Alternativo, cuenta con el reconocimiento de Punto de Cultura por parte de la Secretaría Nacional de Cultura y forma parte de la Red de Espacios Culturales del Paraguay.

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Según datos proporcionados por la organización, a lo largo de su trayectoria ha producido más de una decena de obras y numerosas acciones performáticas, además de participar en festivales y encuentros internacionales.