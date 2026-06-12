“Yerma” anuncia sus últimas funciones en la Sala La Correa

La obra forma parte de las actividades que recuerdan los 90 años de la muerte de Federico García Lorca, dramaturgo y poeta español considerado una de las figuras centrales de la literatura en lengua castellana del siglo XX. Escrita en 1934, “Yerma” integra la denominada trilogía rural del autor junto a “Bodas de sangre” y “La casa de Bernarda Alba”.

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La pieza aborda la historia de una mujer que enfrenta la imposibilidad de concretar su deseo de ser madre en un entorno marcado por normas sociales rígidas. A través de ese conflicto, Lorca desarrolla temas vinculados a la maternidad, el deseo, la frustración y las presiones ejercidas por la comunidad sobre la vida individual.

La versión dirigida por Marcela Gilabert propone una adaptación basada en recursos del teatro brechtiano, una corriente escénica que busca generar una mirada crítica del público sobre los hechos representados. Según la producción, esta perspectiva pone el foco en las estructuras sociales que atraviesan la experiencia de la protagonista.

Uno de los aspectos particulares del montaje es la construcción del personaje principal a través de tres intérpretes. Marcela Gilabert, Roxana Lescano y Eli Marín encarnan distintas facetas de Yerma, mientras que Roberto González interpreta a Juan, esposo de la protagonista.

Las últimas funciones de “Yerma” serán el sábado 13 de junio a las 21:00 horas y el domingo 14 de junio a las 20:00 horas, en la Sala La Correa (General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco). Las entradas tienen un costo de G. 70.000 en venta anticipada y G. 100.000 en puerta. Las reservas pueden realizarse al (0985) 134-507.