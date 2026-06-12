Música
12 de junio de 2026 a la - 13:46

“Música nocturna de las calles de Asunción” propone un recorrido por el barroco y el clasicismo

Imágenes del concierto de música antigua del sábado 13 de junio en el Espacio Staudt
Los músicos ensayando para el concierto del sábado 13 de junio en el Espacio Staudt.Gentileza

“Música nocturna de las calles de Asunción” es el nombre del concierto de música antigua que se realizará este sábado 13 de junio, a las 20:00, en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 esq. Mcal. Estigarribia), con un programa integrado por obras de compositores de los períodos barroco y clásico.

Por ABC Color

La propuesta reunirá piezas de autores como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y Luigi Boccherini, además de obras de Michel Corrette y Heinrich von Biber. Según los organizadores, “el concierto busca acercar al público a compositores y repertorios que no suelen formar parte de las programaciones habituales en Paraguay”.

Lea más: Nhi-Mu conmemorará un nuevo aniversario con una jornada cultural abierta al público

El programa combinará obras orquestales con composiciones para solistas y orquesta. Participarán como solistas las mezzosopranos Yemina Cazal y Gisella Gill, la soprano Angie Díaz, así como los violinistas Viviana Gaona, Paula Vera y Héctor Delgado.

Música antigua

La agrupación estará integrada por músicos de cuerda y bajo continuo. Formarán parte del ensamble los violinistas Héctor Delgado, Viviana Gaona, Florencia Ayala, Paula Vera, Alicia Florentín, Cirilo Vázquez, Martín Goitia, Fausto Mendoza y Milagros Ortiz; los violistas Estefanía Cuevas y Crispín Recalde; los violonchelistas Matías Torres y Cristina Perina; el contrabajista Carlos Balbuena y el pianista Rodolfo González.

Imágenes del concierto de música antigua del sábado 13 de junio en el Espacio Staudt
Músicos durante el ensayo para el concierto que se realizará este sábado.

Uno de los aspectos distintivos de la presentación será que las obras orquestales serán interpretadas sin director, una práctica habitual en distintos conjuntos instrumentales de los siglos XVII y XVIII, especialmente en repertorios de cámara.

El concierto incluirá la obra “La musica notturna delle strade di Madrid”, de Luigi Boccherini; el “Concerto Comique N.º 25”, de Michel Corrette; el “Laudamus Te” del Gloria de Antonio Vivaldi; “Erbarme dich, mein Gott”, de la “Pasión según San Mateo” de Johann Sebastian Bach; “Battalia à 9”, de Heinrich von Biber; y el “Concierto para dos violines en La menor, Op. 3 N.º 8”, también de Vivaldi.