Gala cultural recordará la Paz del Chaco y el legado de Remberto Giménez

La Gala Cultural Nacional en Homenaje a la Paz del Chaco y al Maestro Remberto Giménez se realizará el domingo 14 de junio, a las 18:00, en el Salón García Lorca del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino Manzana de la Rivera.

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La propuesta será presentada por el Elenco Arte Nativo, bajo la dirección de la profesora Lidia Victoria Giménez Amarilla, nieta de Remberto Giménez. El encuentro buscará rendir tributo tanto al aniversario de la firma de la Paz del Chaco como al legado artístico de uno de los principales referentes de la música académica paraguaya.

Remberto Giménez (1898-1977) fue compositor, director de orquesta y promotor cultural. Su trayectoria estuvo vinculada al desarrollo de instituciones musicales del país y a la difusión de la música paraguaya, dejando una producción que forma parte del patrimonio cultural nacional.

Según la organización, la gala reunirá a artistas de distintas disciplinas en una propuesta dedicada a la memoria histórica y a la preservación del legado cultural paraguayo. La programación incluirá presentaciones de música, canto, danza y actuación, con la participación de invitados especiales.

Entre los grupos invitados figura Yvoty Paraguay, así como el Instituto de Danza Martha Luz, dirigido por la profesora Miriam Miers. También participarán las profesoras Selene Ruiz Díaz y Camila Alonso, quienes formarán parte de las intervenciones artísticas previstas para la jornada.

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La actividad cuenta con el apoyo de Autores Paraguayos Asociados (APA) y de la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay). El homenaje se desarrollará en el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino Manzana de la Rivera, ubicado sobre Ayolas casi Benjamín Constant, en el centro histórico de Asunción.