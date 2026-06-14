Luis Vera llevará a la Bienal de Curitiba una propuesta fotográfica sobre el Chaco paraguayo

El fotógrafo y artista visual paraguayo Luis Vera inaugurará el lunes 15 de junio, a las 18:30 horas, su exposición individual “Seguimos vivos, ahora usamos ropa” en el Espacio Cultural del Consulado del Paraguay en Curitiba, Brasil. La muestra se integra a la programación del ArtWeek Curitiba, iniciativa que forma parte de la 16ª Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Curitiba.

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La propuesta reúne trabajos de fotografía digital e intervenciones mediante la técnica conocida como databending, un procedimiento que consiste en alterar archivos digitales para generar nuevas imágenes y efectos visuales.

A través de una serie de cuatrípticos fotográficos, la exposición pone el foco en la situación de los grupos ayoreo que permanecen en aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo y en las transformaciones que atraviesan los integrantes de estas comunidades al entrar en contacto con la sociedad occidental.

Ayoreo y territorio

El título de la muestra proviene de una frase documentada por el antropólogo Benno Glauser en una investigación sobre comunidades ayoreo. Según explicó Vera en el material de presentación, la expresión alude a los mensajes dejados por personas que abandonaron la vida en el monte para comunicarse con familiares que continuaban viviendo en situación de aislamiento. El artista señala que la frase resume la tensión entre la supervivencia física y los procesos de adaptación cultural experimentados por estas comunidades.

La exposición dialoga además con el eje curatorial de la Bienal de Curitiba 2026, denominada “Umbrales” (Limiares), que propone reflexiones sobre las relaciones entre humanidad, tecnología e inteligencia artificial. En ese contexto, Vera plantea una lectura sobre los límites y fricciones entre diferentes formas de habitar el mundo, tomando como punto de partida la realidad de los ayoreo y el impacto de la deforestación y de los proyectos de infraestructura en el Chaco.

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El texto curatorial de la muestra fue escrito por el crítico de arte Ticio Escobar, quien destaca el uso del databending como recurso para intervenir archivos visuales y construir una narrativa vinculada a los mensajes intercambiados entre grupos ayoreo aislados y aquellos que fueron incorporados a comunidades de contacto.

Nacido en Asunción en 1961, Luis Vera desarrolla una trayectoria vinculada al fotoperiodismo, la fotografía documental y la producción artística contemporánea. Cuenta con estudios en Comunicación, Derecho y Antropología, además de formación de posgrado en fotografía contemporánea, crítica y curaduría de arte.

Su relación con el circuito artístico de Curitiba incluye una participación previa en la Bienal de la ciudad en 2015, además de diversas actividades académicas y exposiciones en América y Europa.

La muestra permanecerá abierta entre junio y diciembre de 2026 en el Consulado del Paraguay en Curitiba, ubicado sobre la calle Benjamin Lins 935, en el barrio Batel. El acceso será libre y gratuito, con horarios de visita de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas.