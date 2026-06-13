Música
13 de junio de 2026 a la - 13:00

Los Ollies y Bastianes compartirán escenario en una fecha autogestionada en Asunción

Los Ollies
Los Ollies se presentarán este domingo en una fecha conjunta con el grupo Bastianes.Gentileza

Los Ollies y Bastianes se presentarán juntos por primera vez este domingo 14 de junio en Voudevil, en una fecha organizada de manera autogestionada, que además incluirá una feria de emprendimientos independientes y propuestas musicales complementarias.

Por ABC Color

El encuentro se desarrollará desde las 18:00 en Voudevil (Mcal. Estigarribia c/ EE.UU.), y reunirá a dos proyectos representativos de la escena independiente local. Además de los conciertos, la actividad contempla un espacio para marcas y emprendimientos locales, así como la participación de Aijuex en la musicalización de la jornada.

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La fecha marcará el primer concierto compartido entre Los Ollies y Bastianes. Para Los Ollies, el evento representará además el regreso a los escenarios tras su reciente participación en el festival Asunciónico. La agrupación aprovechará la ocasión para repasar parte de su repertorio y reencontrarse con el público local.

Por su parte, Bastianes llegará al concierto en el marco de la promoción de su álbum “Todo Lo Que Queda”. El proyecto de rock alternativo viene de presentarse en eventos como Cosquín Rock y Rock al Puerto, y continuará difundiendo en vivo las canciones de su más reciente material discográfico.

La actividad se llevará a cabo el domingo 14 de junio desde las 18:00 horas. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 40.000 y en puerta G. 60.000, más cargo por servicio. Los tickets se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuti.