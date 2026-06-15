“Hinchapelota”, el nuevo unipersonal de Caro Romero, llega al Teatro de las Américas

La propuesta gira en torno a distintas situaciones de la vida cotidiana y utiliza el deporte como punto de partida para abordar temas vinculados a la realidad nacional. Según la producción, el espectáculo plantea una mirada sobre aspectos como la política, la economía, las costumbres y las contradicciones sociales, así como la tendencia a opinar sobre diversos asuntos, desde una perspectiva humorística.

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De acuerdo con la sinopsis difundida por la organización, “Hinchapelota” toma como referencia la figura del aficionado apasionado para reflexionar sobre la relación de los ciudadanos con su país. El estreno se da además en un contexto marcado por el regreso de la selección paraguaya a una Copa Mundial de Fútbol tras 16 años de ausencia.

La función está dirigida a público mayor de 16 años. Las entradas anticipadas tienen un precio con de G. 76.500 (sector Barra Brava) y G. 90.000 (sector Gol de Oro), y con la promo “Hincha Fiel” se llevan 2 entradas por G. 130.000 para el sector Barra Brava o un par por G. 150.000 para el sector Gol de Oro.

La producción está a cargo de Lollipost, empresa dedicada a la realización de espectáculos de stand up e improvisación teatral.

Trayectoria

Caro Romero cuenta con una trayectoria de una década en la escena del stand up. En 2025 presentó el unipersonal “Migajas”, con el que posteriormente realizó una gira por distintas ciudades del país. También ha participado en espectáculos en Argentina, Chile y Uruguay.

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Entre sus trabajos recientes figura además la apertura del show que el comediante mexicano Carlos Ballarta ofreció en Asunción durante su última visita al país. Paralelamente desarrolla actividades de formación a través de la escuela de stand up Japukomedy, dedicada a la capacitación de nuevos humoristas.