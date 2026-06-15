CreaSur ofrecerá charlas y una proyección especial con el productor español Manuel Cristóbal

La actividad central se realizará a las 18:30 horas con la exhibición de “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, largometraje de animación dirigido por Salvador Simó y producido por Cristóbal. La película aborda el proceso de realización del documental “Las Hurdes”, filmado por el cineasta español Luis Buñuel en la década de 1930.

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Tras la proyección se desarrollará una charla con Manuel Cristóbal, productor especializado en cine de animación que cuenta con una trayectoria vinculada a obras como “Arrugas” y “Buñuel en el laberinto de las tortugas”. A lo largo de su carrera ha obtenido cinco premios Goya en la categoría de animación y también se desempeñó como asesor de la industria audiovisual de la Comunidad de Madrid.

Las actividades forman parte de CreaSur, iniciativa que reúne en Asunción a profesionales y proyectos audiovisuales de Paraguay e Iberoamérica. Además de las asesorías dirigidas a producciones seleccionadas, el programa contempla una serie de conferencias y encuentros centrados en distribución, comunicación, financiamiento, coproducción y mercados internacionales.

Jornadas de aprendizaje en torno al audiovisual

Todas las jornadas comenzarán a las 10:00, como el martes con la conferencia “Distribución internacional: ventanas de distribución y el trabajo de un agente de ventas”, a cargo de la especialista brasileña Lidia Damatto. Más tarde, a las 12:00 horas, el consultor Gerardo Michelin ofrecerá la charla “Cómo integrar la comunicación en el desarrollo del proyecto”, enfocada en estrategias de prensa, posicionamiento y visibilidad para producciones audiovisuales.

Las actividades continuarán durante la semana en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. El miércoles 17 de junio, Michelin abordará metodologías para identificar oportunidades de financiamiento y desarrollo de proyectos, mientras que la productora mexicana Martha Orozco brindará una conferencia sobre coproducción de largometrajes en Iberoamérica.

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El jueves 18 de junio, Damatto presentará una charla sobre marketing y materiales para lanzamientos internacionales, y posteriormente Manuel Cristóbal analizará el panorama actual del mercado cinematográfico mundial, incluyendo tendencias, cifras y comportamientos de audiencia.

La programación concluirá el viernes 19 de junio con un estudio de caso de la película paraguaya “Narciso”, con participación de Sebastián Peña y moderación de Cristóbal. También se realizará una mesa redonda sobre los desafíos del audiovisual iberoamericano, con la participación de Gerardo Michelin, Martha Orozco, Lidia Damatto y Christian Gayoso, además de una sesión de presentación de los proyectos seleccionados por CreaSur.