Cultura propone actividades gratuitas este fin de semana en el Centro Histórico

La agenda impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura tendrá como una de sus principales actividades el concierto “Tributo a Luis Alberto del Paraná: 100 años inmortales”, que se realizará este viernes 19 de junio a las 20:00 en el Teatro del Centro Cultural del Puerto de Asunción.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Nacional de Música Popular, dirigida por el maestro Luis Álvarez, y se enmarca en las conmemoraciones por el centenario del nacimiento del reconocido artista paraguayo. El repertorio rendirá homenaje a su trayectoria y a su aporte a la difusión internacional de la música paraguaya. El acceso será libre y gratuito, sujeto a la capacidad del recinto.

Patrimonio y espacios históricos

En tanto, el sábado 20 de junio, La Recova (Colón esq. Benjamín Constant) abrirá sus puertas para visitas guiadas gratuitas que permitirán al público conocer el proceso de restauración del emblemático edificio. Los recorridos están previstos para las 10:00 y las 13:00, con inscripción previa mediante un formulario habilitado por la organización. La actividad busca acercar a los visitantes a la historia del sitio, sus características constructivas y los elementos patrimoniales vinculados al antiguo puerto y a la relación histórica de la ciudad con el río.

La recuperación de La Recova forma parte de un proyecto impulsado con miras a los 500 años de Asunción, mediante un trabajo articulado entre diversas instituciones públicas y organismos de cooperación.

Por otra parte, el Museo Casa de la Independencia permanecerá abierto para recorridos por su colección permanente. Ubicado sobre la calle 14 de Mayo, esquina Presidente Franco, el espacio ofrece un acercamiento a uno de los sitios históricos más relevantes del proceso independentista paraguayo.

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Exposiciones y actividades culturales

Entre las propuestas artísticas continúa habilitada la exposición “ELBA”, del fotógrafo paraguayo Raúl Villalba, en el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala entre Pa’i Pérez y Curupayty). La muestra reúne fotografía digital e instalación audiovisual en una propuesta que explora la memoria, los vínculos familiares y la construcción de una mirada visual a partir de objetos, flores y alimentos organizados como composiciones simbólicas. Puede visitarse de martes a viernes de 10:00 a 16:00 y los sábados de 13:00 a 19:00, con acceso gratuito.

Asimismo, el Espacio Cultural Staudt, ubicado en Iturbe Nº 333 esquina Mariscal Estigarribia, continuará este sábado con sus clases de danza paraguaya. La actividad se desarrollará de 16:00 a 18:00 y está dirigida a personas desde los 12 años, con participación gratuita e inscripción previa.

La programación se complementará con una nueva edición de la Feria Palmear, que se realiza cada sábado sobre la calle Palma, entre las 11:00 y las 23:00. La iniciativa reúne propuestas gastronómicas, artesanales, comerciales y culturales, contribuyendo a la dinamización del Centro Histórico de Asunción.

Según la Secretaría Nacional de Cultura, estas actividades forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el uso ciudadano de los espacios culturales, ampliar el acceso a expresiones artísticas y patrimoniales y acompañar los procesos de revitalización del centro histórico de la capital.