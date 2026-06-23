Brainrots Italianos, el fenómeno viral que llegará a Paraguay con un show teatral para las vacaciones

El show de los Brainrots Italianos se presentará en Paraguay, en el mes de julio, en el marco de las vacaciones de invierno. El espectáculo reunirá en escena a los personajes animados, que se volvieron una sensación en internet, como Ballerina Capuccina y Chimpanzini Bananini.

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El SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón) será el escenario de este show en el que los Brainrots Italianos llevarán al público a un mundo donde el fin de la Inteligencia Artificial (IA) amenaza con borrar todo lo que conocen, incluyendo su propia existencia.

Chimpanzini Bananini, Capuchina Ballerina, Tun Tun Sahud y Bombardino deberán unir fuerzas para enfrentar al temible Capuchino Asessino, un villano dispuesto a aprovechar el caos para eliminar al grupo para siempre.

A lo largo del show, los personajes deberán enfrentar desafíos disparatados llenos de humor. El show, según anunció la productora G5Pro, reunirá efectos especiales, música y muchas sorpresas.

“Brainrots Italianos ofrece una experiencia vibrante, interactiva y llena de energía. Un mágico show donde se demuestra que la amistad y el trabajo en equipo pueden salvar al mundo", añadió la productora, a través de un comunicado.

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¿Qué son los Brainrots Italianos?

Los Brainrots Italianos son memes que surgieron en internet y se convirtieron en un fenómeno viral principalmente en TikTok, entre los años 2024 y 2025.

Son una serie de personajes, creados con Inteligencia Artificial (IA), de carácter surrealista y absurdo, con acento italiano. Tienen formas de animales o de objetos, con características antropomórficas.

¿Cuándo serán las funciones y dónde se consiguen las entradas?

El espectáculo de los Brainrots Italianos se presentará en Asunción los días 21, 22 y 23 de julio a las 15:30. Las entradas están a la venta a través de Ticketea.

Los sectores y sus precios son:

Plateas y Preferencias: G. 80.000

Plata: G. 90.000

Oro: G. 95.000

Platino: G. 105.000

También hay disponibles combos de entradas. El espectáculo será apto para toda la familia y, según indicó la producción, debido a la capacidad limitada, todos los asistentes deberán abonar su ingreso.