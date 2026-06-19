Show tributo a Michael Jackson llega a Paraguay con la guitarrista Jennifer Batten

El artista brasileño Lenny Jay regresará a Paraguay para presentar “This is Lenny Jay’s Michael”, un aclamado show tributo que promete revivir en vivo la magia de los shows de Michael Jackson. El espectáculo se llevará a cabo el 15 de septiembre en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

El espectáculo contará con una invitada de lujo: la guitarrista Jennifer Batten. La artista acompañó a Jackson en sus tres giras mundiales más masivas: Bad, Dangerous y HIStory; además de formar parte del show del medio tiempo del Super Bowl de 1993.

Lenny Jay, el principal responsable de este show tributo, es un artista cuya vida cambió por completo al escuchar el álbum Bad. Tras el fallecimiento de Jackson en 2009, sintió la profunda necesidad y responsabilidad de honrar su legado.

El artista mantiene una preparación física y vocal constante para ofrecer a los fanáticos una experiencia sumamente fiel, recreando con absoluta precisión las canciones y las coreografías originales del “Rey del Pop”.

“This is Lenny Jay’s Michael” promete una banda de músicos de primer nivel tocando en vivo y una puesta en escena que evoca la energía del emblemático artista, cuya película biográfica lo ha llevado a ocupar nuevamente los charts globales.

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¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para este espectáculo, producido por TopShows, ya están a la venta en Ticketea. Los precios y sectores son: