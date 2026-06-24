Jugar, crear y reutilizar: taller invita a construir juguetes con materiales reciclados

La actividad se desarrollará desde las 16:00 en Alcira Róga, ubicado sobre Capitán Figari 1182 casi República de Colombia, en la zona del Mercado 4. Está dirigida a personas mayores de seis años hasta cualquier edad, y puede realizarse de manera individual o en familia. La participación tiene un costo sugerido de G. 30.000 y los cupos son limitados, por lo que las reservas se realizan al (0971) 909-399.

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La propuesta consiste en que cada participante diseñe y construya su propio personaje a partir de materiales recuperados, principalmente desechos plásticos provenientes de juguetes, tapas y recipientes. No se requieren conocimientos previos, ya que el taller está pensado como un espacio de exploración creativa donde la imaginación ocupa un lugar central.

Según explican desde la organización, la jornada comenzará con una charla introductoria sobre el reciclaje como recurso creativo y una muestra de piezas ya realizadas. El objetivo es compartir técnicas básicas de diseño y ensamblado, además de brindar herramientas que permitan a los asistentes experimentar con distintas posibilidades de reutilización de materiales.

Los organizadores señalan que la iniciativa busca “revalorizar el hacer manual, el juego libre y el vínculo con los materiales”, promoviendo al mismo tiempo una reflexión sobre los hábitos de consumo y la generación de residuos. A través de la construcción de muñecos articulados y objetos de juego personalizados, los participantes podrán descubrir nuevas formas de dar vida a elementos que normalmente terminarían desechados.

Talleres que combinan arte, educación y conciencia ambiental

Propuestas de este tipo han ganado espacio en los últimos años por su capacidad de integrar distintas dimensiones en una sola experiencia. Además del componente artístico, los talleres de reciclaje creativo fomentan la resolución de problemas, la experimentación y el aprendizaje práctico, al tiempo que acercan conceptos vinculados a la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, según mencionaron desde el taller.

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En este caso, la experiencia apunta también a que los asistentes puedan replicar lo aprendido en otros contextos. Desde Nada que Perder destacan que la intención es que cada persona no solo se lleve un objeto construido con sus propias manos, sino también herramientas para aplicar estas prácticas en espacios educativos, comunitarios o recreativos.

El proyecto Nada que Perder cuenta con más de una década de trayectoria dedicada al reciclaje creativo, la producción artesanal de juguetes y el desarrollo de talleres y muestras artísticas. Sus integrantes han trabajado con materiales recuperados a través del Hospital de Juguetes y del programa Economía Circular de la Municipalidad de Posadas, experiencia que sirve de base para las actividades que actualmente realizan en distintos espacios culturales.

La visita forma parte de una iniciativa impulsada por Alcira Róga para acompañar y visibilizar a artistas viajeros que comparten conocimientos y experiencias con las comunidades locales. Desde el espacio cultural señalan que estos encuentros buscan fortalecer las redes de colaboración y el intercambio de saberes, generando instancias de aprendizaje colectivo a través del arte y la creatividad.