Música
23 de junio de 2026 a la - 17:36

Mitakuña Rock Camp Paraguay realizará una jornada abierta como antesala de su Colonia 2026

Grupo de mujeres sonrientes con camisetas moradas, disfrutando en evento comunitario al aire libre con vegetación alrededor.
Una de las ediciones del Mitakuña Rock Camp, que se realizó anteriormente en Asunción, con una asistencia numerosa.Gentileza

Mitakuña Rock Camp Paraguay llevará a cabo este sábado 27 de junio una jornada abierta y gratuita en Estero Cultural (Elvio Romero esq. Estrella), con actividades musicales, una proyección audiovisual y propuestas comunitarias como parte de la preparación de la tercera edición de su Colonia de Rock para Infancias.

Por ABC Color

Mitakuña Rock Camp Paraguay invita a participar del Encuentro Mitakuña, una actividad que se desarrollará este sábado 27 de junio, de 17:00 a 22:00 en Estero Cultural, espacio ubicado en la esquina de Elvio Romero y Estrella.

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La propuesta forma parte de las acciones previas a la Colonia Mitakuña Rock Camp 2026 y busca reunir a familias, infancias, personas voluntarias y público interesado en conocer más sobre el proyecto.

La jornada tendrá acceso libre y gratuito e incluirá distintas actividades vinculadas a la música, la creatividad y el intercambio comunitario. Entre las propuestas previstas se encuentra una estación de estampación de remeras en vivo, para la cual las personas interesadas podrán llevar una remera negra y personalizarla durante el encuentro.

Grupo de cinco niñas en el escenario, una canta con micrófono y otras tocan guitarra, teclado y batería. Banderines morados decoran el entorno.
El escenario del Mitakuña Rock Camp representa para las infancias un importante medio de expresión.

También habrá un espacio de exploración de instrumentos destinado a que niñas, niños y voluntarios puedan acercarse a distintas herramientas musicales mediante experiencias prácticas.

Uno de los ejes de la programación será la proyección del documental “Amplificadas”, dirigido por Sonia Bertotti y Verónica Facchini, a las 19:30. La obra aborda la participación de niñas y adolescentes en la música a partir de la experiencia de Chicas Amplificadas, una iniciativa desarrollada en Argentina con características similares a las impulsadas por Mitakuña Rock Camp.

Durante la actividad también se habilitará la venta de productos oficiales del proyecto, cuyos ingresos contribuirán a la realización de la próxima edición de la colonia. Asimismo, funcionará una cantina con opciones gastronómicas para las personas asistentes.

Jóvenes aplaudiendo en un parque, con una mujer en camiseta blanca y colorida levantando los brazos en celebración.
Un grupo de personas aplaude durante una de las ediciones previas del Mitakuña Rock Camp, como parte de las diferentes actividades.

Música para las infancias

La jornada se enmarca en la campaña de difusión y recaudación que impulsa Mitakuña Rock Camp Paraguay con miras a su tercera edición. El evento se realizará del 13 al 18 de julio en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños.

El proyecto trabaja en la promoción de espacios de participación para niñas y adolescentes en el ámbito musical, fomentando la creatividad, la autogestión y la construcción de entornos más inclusivos dentro de la escena cultural.

Para obtener más información sobre la actividad o colaborar con la iniciativa, las personas interesadas pueden consultar las novedades a través de la cuenta de Instagram @mitakuna.rc.

Dos niñas en el escenario: una cantando frente al micrófono y otra tocando la batería, con público aplaudiendo.
El evento Mitakuña Rock Camp se lleva a cabo con actuaciones musicales y diversas actividades, en un ambiente festivo.