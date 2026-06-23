Mitakuña Rock Camp Paraguay realizará una jornada abierta como antesala de su Colonia 2026

Mitakuña Rock Camp Paraguay invita a participar del Encuentro Mitakuña, una actividad que se desarrollará este sábado 27 de junio, de 17:00 a 22:00 en Estero Cultural, espacio ubicado en la esquina de Elvio Romero y Estrella.

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La propuesta forma parte de las acciones previas a la Colonia Mitakuña Rock Camp 2026 y busca reunir a familias, infancias, personas voluntarias y público interesado en conocer más sobre el proyecto.

La jornada tendrá acceso libre y gratuito e incluirá distintas actividades vinculadas a la música, la creatividad y el intercambio comunitario. Entre las propuestas previstas se encuentra una estación de estampación de remeras en vivo, para la cual las personas interesadas podrán llevar una remera negra y personalizarla durante el encuentro.

También habrá un espacio de exploración de instrumentos destinado a que niñas, niños y voluntarios puedan acercarse a distintas herramientas musicales mediante experiencias prácticas.

Uno de los ejes de la programación será la proyección del documental “Amplificadas”, dirigido por Sonia Bertotti y Verónica Facchini, a las 19:30. La obra aborda la participación de niñas y adolescentes en la música a partir de la experiencia de Chicas Amplificadas, una iniciativa desarrollada en Argentina con características similares a las impulsadas por Mitakuña Rock Camp.

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Durante la actividad también se habilitará la venta de productos oficiales del proyecto, cuyos ingresos contribuirán a la realización de la próxima edición de la colonia. Asimismo, funcionará una cantina con opciones gastronómicas para las personas asistentes.

Música para las infancias

La jornada se enmarca en la campaña de difusión y recaudación que impulsa Mitakuña Rock Camp Paraguay con miras a su tercera edición. El evento se realizará del 13 al 18 de julio en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños.

El proyecto trabaja en la promoción de espacios de participación para niñas y adolescentes en el ámbito musical, fomentando la creatividad, la autogestión y la construcción de entornos más inclusivos dentro de la escena cultural.

Para obtener más información sobre la actividad o colaborar con la iniciativa, las personas interesadas pueden consultar las novedades a través de la cuenta de Instagram @mitakuna.rc.