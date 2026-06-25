Qué hacer este fin de semana: conciertos, patrimonio y celebraciones de San Juan en Asunción

La agenda comenzará el viernes 26 de junio, a las 19:00, con una nueva edición de “El Puerto Suena” en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción. En esta ocasión se presentará la Orquesta Nacional de Música Popular, dirigida por el maestro Luis Álvarez. El acceso será libre y gratuito hasta completar la capacidad del recinto.

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En el mismo espacio continúa habilitada la muestra colectiva “Fragmentos para imaginar lo posible. Curaduría en construcción”, exposición que reúne los resultados del programa curatorial Territorios en disputa. La propuesta presenta trabajos desarrollados por cinco jóvenes curadores que participaron de un proceso de formación, investigación y producción colectiva acompañado por el curador y gestor cultural Ticio Escobar.

La exposición aborda distintas perspectivas sobre la noción de territorio a través de experiencias, memorias y formas de representación vinculadas al arte contemporáneo. Puede visitarse de miércoles a sábados, de 14:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.

Actividades culturales y patrimoniales por San Juan

El sábado 27 de junio, la Feria Palmear dedicará su programación a las celebraciones de San Juan. Entre las 11:00 y las 23:00, la calle Palma y las Plazas del Cabildo albergarán propuestas gastronómicas, juegos tradicionales, espectáculos musicales, artesanías y otras actividades relacionadas con esta festividad popular.

En el marco de esta jornada, el Archivo Nacional de Asunción (Mariscal Estigarribia e Iturbe) mantendrá abierta la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, que propone un recorrido por las cartas magnas de 1870, 1940, 1967 y 1992.

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La muestra presenta documentos originales, publicaciones, fotografías, testimonios y diversos materiales históricos conservados por la institución, organizados en cuatro núcleos temáticos que permiten observar diferentes etapas de la construcción institucional del país.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00, y los sábados de 11:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.

También durante la jornada de Palmear, el Museo Casa de la Independencia abrirá sus puertas de 08:00 a 21:00 para recorridos por su colección permanente. Ubicado sobre 14 de Mayo esquina Presidente Franco, el sitio constituye uno de los espacios históricos más representativos del proceso independentista paraguayo.

Por su parte, el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala entre Pa’i Pérez y Curupayty) mantiene abierta la muestra “ELBA”, del fotógrafo paraguayo Raúl Villalba. La propuesta reúne fotografía digital e instalación audiovisual construidas a partir de composiciones con objetos, flores y alimentos. A través de estos elementos, la exposición explora temas vinculados a la memoria, el vínculo materno y la historia personal del autor.

La muestra puede visitarse de martes a viernes, de 10:00 a 16:00, y los sábados de 13:00 a 19:00, con acceso libre y gratuito.

La programación del fin de semana incluye además una nueva edición de Asu Lee en la Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta 820 casi avenida Perú). La actividad se desarrollará el sábado 27 de junio, de 16:00 a 18:00, y propone un espacio de lectura silenciosa e intercambio entre lectores. La participación es gratuita, con reserva previa de cupos, y cada asistente podrá llevar el libro de su preferencia en el formato que desee.

Las actividades forman parte de la agenda impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura para promover el uso de los espacios culturales, ampliar el acceso a propuestas artísticas, documentales y patrimoniales, y contribuir a la dinamización del Centro Histórico de Asunción.