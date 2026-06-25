Estrenos en cines de Paraguay: el universo de DC Comics regresa con ‘Supergirl’

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, incluyendo el muy esperado nuevo lanzamiento de la nueva versión del universo cinematográfico de DC Comics que nació el año pasado con Superman.

Supergirl sigue las aventuras interestelares de Kara Zor-El, prima de Superman y sobreviviente de la destrucción del planeta Kripton, quien recorre la galaxia acompañada por su perro Krypto, hasta que un encuentro y una tragedia la ponen en una misión de venganza.

Milly Alcock (La Casa del Dragón) protagoniza, repitiendo como Kara luego de su breve aparición en Superman.

El resto del elenco lo componen Matthias Schoenaerts (La vieja guardia 2), Eve Ridley (The Witcher), David Krumholtz (Springsteen: Música de ninguna parte) y David Corenswet como Superman.

La película es dirigida por Craig Gillespie, realizador de filmes como Yo, Tonya (2017) o Cruella (2021).

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Cartelera: Horarios de ‘Supergirl’ en cines de Paraguay

Otro estreno de la semana es Letras robadas, una comedia dramática en la que Rick, un cantante de poca monta, conoce a un exmiembro de una ‘boy band’, quien acaba utilizando una canción escrita por Rick para relanzar su carrera, lo que causa un conflicto entre ambos.

Paul Rudd (Anaconda), Nick Jonas (Jumanji: El siguiente nivel) y Havana Rose Liu protagonizan bajo la dirección de John Carney (Sing Street).

Cartelera: Horarios de ‘Letras robadas’ en cines de Paraguay

Terror y anime

Igualmente llega hoy a cines el filme australiano de terror Leviticus, en el que dos adolescentes son atormentados por una entidad sobrenatural que fue conjurada por la comunidad religiosa en la que ambos viven, que desaprueba la relación romántica que tienen.

Protagonizan Joe Bird (Háblame), Stacy Clausen (Embestida) y Mia Wasikowska (Alicia en el País de las Maravillas) bajo la dirección de Adrian Chiarella.

Cartelera: Horarios de ‘Leviticus’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena en cines Bleach: Thousand Year Blood War – The Calamity, que consiste en los primeros tres episodios de la parte final de la continuación de la icónica serie animada basada en el manga Bleach, del autor japonés Tite Kubo.

Se trata del final de la Guerra de Mil Años entre los Shinigami y los Quincy, con Ichigo Kurosaki y sus aliados en medio de la conflagración.

Cartelera: Horarios de ‘Bleach: Thousand Year Blood War - The Calamity’ en cines de Paraguay