Del teatro inmersivo a la zarzuela: las propuestas para ver este fin de semana en Asunción

La propuesta teatral “Carne” tendrá este sábado 27 de junio una nueva función tras su estreno, con una experiencia escénica inmersiva desarrollada en un espacio alternativo ubicado sobre 14 de Mayo 865.

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La obra, escrita y dirigida por Hugo Luis Robles, sitúa al espectador dentro del ámbito de un sauna, donde un grupo de hombres abandona los roles sociales impuestos y construye vínculos atravesados por el anonimato, el deseo y la vulnerabilidad.

La puesta propone una reflexión sobre las identidades masculinas contemporáneas y los espacios de intimidad, a través de una experiencia sensorial y cercana.

El elenco está integrado por actores de amplia trayectoria como Silvio Rodas, Jorge Báez y Augusto Toranzos, junto a Alejandro Colmán, Alan Bernal, Elías Paredes, Fabu Olmedo, Juanpi Vargas, Pablo Vega, Sergio Morínigo y Martín Loperena.

Las funciones se realizan a las 21:00, con aforo limitado. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 100.000. Compras al (0983) 548283.

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“Hospital Tomado” tendrá sus últimas funciones en Sala La Correa

La agrupación Teatro Yara presenta este viernes 26 y sábado 27 de junio las últimas funciones de “Hospital Tomado”, obra que se exhibe a las 20:30 en la Sala La Correa (Gral. Díaz 1163 entre Don Bosco y Hernandarias).

La pieza, escrita por el periodista y psicólogo Sergio Etcheverry y dirigida por Arturo Martínez, aborda la historia de un hombre que, tras una extensa espera dentro del sistema sanitario, enfrenta una situación límite que lo conduce a tomar una decisión extrema. A partir de este conflicto, la obra desarrolla una mirada crítica sobre la burocracia, la fragilidad humana y las consecuencias sociales derivadas del colapso institucional.

Con una estética contemporánea y un enfoque dramático, “Hospital Tomado” busca interpelar emocionalmente al espectador y abrir una reflexión sobre la dignidad humana y los límites de la resistencia. Las entradas tienen un costo de G. 80.000 en preventa y G. 100.000 en puerta.

La zarzuela paraguaya vuelve a escena con “Paloma Pará” y “Palomita Pará”

El Elenco Artístico Anástasi presenta este fin de semana una nueva puesta de la tradicional zarzuela paraguaya “Paloma Para”, con funciones en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano, ubicado sobre José Berges entre Estados Unidos y Brasil.

La propuesta incluye dos versiones de la obra compuesta por Juan Carlos Moreno González con libreto de Manuel Frutos Pane. Por un lado, “Palomita Pará”, interpretada por un elenco infantil y juvenil, subirá a escena el viernes 26 a las 18:00 y el sábado 27 y domingo 28 a las 17:00. Por otro lado, la versión tradicional de “Paloma Pará”, protagonizada por artistas adultos, tendrá funciones el viernes a las 21:00 y el sábado y domingo a las 20:30.

Estrenada originalmente en 1963 en el Teatro Municipal de Asunción, la obra narra la historia de Rogelio, un trabajador de un pequeño pueblo del interior cuya vida cambia con la llegada de Lucila Cuquejo, desencadenando una serie de conflictos sentimentales y comunitarios en medio de la esperada inauguración del alumbrado público.

La dirección general y producción están a cargo de José Santiago Mazó Benítez. Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y en puerta tienen un valor de G. 100.000.

La comedia negra “Intensa-mente” debuta en Espacio Mayor

La obra “Intensa-mente”, escrita por Patricia Reyna, tendrá su estreno este viernes 26 de junio a las 20:30 en Espacio Casa Mayor, situado sobre Malutín casi Guido Spano, con nuevas funciones previstas para el sábado 27 y domingo 28 en el mismo horario.

La propuesta, dirigida por Juan Carlos Cañete, explora las tensiones y contradicciones de la vida en pareja a través del humor negro y la exageración. La trama gira en torno a Cristina, quien organiza una velada romántica con el propósito de salvar su matrimonio. Sin embargo, los conflictos acumulados, los celos y la aparición de un inesperado visitante transforman la noche en una sucesión de situaciones caóticas.

El elenco está integrado por Valeria Torales, Javier Lacognata y Kiara Coronel, con asistencia de dirección de Richard Quintana e iluminación de MP Iluminación. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 80.000, mientras que en boletería se comercializarán a G. 100.000.

“Las Karashans” continúa su temporada en el Teatro Latino

La quinta edición del espectáculo humorístico “Las Karashans” continúa este fin de semana su temporada en el Teatro Latino, ubicado sobre Teniente Fariña casi Iturbe, con funciones programadas para el viernes 26, sábado 27 a las 21:00 y domingo 28 de junio a las 20:00.

La propuesta reúne nuevamente a Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán en un espectáculo que combina humor, música, baile e improvisación. La historia vuelve a centrarse en las extravagantes hermanas Karashans, quienes protagonizan situaciones disparatadas mientras compiten por convertirse en la nueva “Novia del Mundial”, en una elección definida por el voto del público.

La puesta incorpora además personajes clásicos del universo humorístico de Gustavo Cabaña y un importante despliegue coreográfico. Las entradas están disponibles a través de Ticketea con precios de G. 105.000 para el sector VIP, G. 95.000 para Sala y G. 80.000 para Platea Alta.

“Yerma” se despide con última función

La versión de “Yerma”, el clásico de Federico García Lorca, ofrecerá su función despedida este domingo 28 de junio a las 20:00 en la Sala La Correa.

La puesta, dirigida por Marcela Gilabert, regresa a pedido del público para una última presentación, luego de una temporada que convocó a numerosos espectadores. La obra aborda temas como la maternidad, la frustración y las imposiciones sociales a través de uno de los textos más reconocidos del dramaturgo español.

El elenco está integrado por Marcela Gilabert, Roxana Lescano, Eli Marín y Roberto González, con asistencia de dirección de Carlos Panta. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 70.000, mientras que en puerta alcanzan los G. 100.000. La producción ofrece además una promoción especial de despedida de dos entradas por G. 120.000 para esta última función.