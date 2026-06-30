Así celebraron varios artistas la victoria de Paraguay ante Alemania en el Mundial

Desde Kchiporros hasta el actor Rob Schneider se unieron a las celebraciones por el triunfo de la Albirroja ante Alemania, lo que le dio a nuestro país el pase a los Octavos de Final del Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La agrupación paraguaya volvió a presentarse anoche en el balcón del Bar Nacional para acompañar la fiesta que reunió a más de 60.000 personas sobre la calle Palma. El público coreó los éxitos de la banda como “Ruta 1, Ruta 2″, así como su nueva versión del tema “Adelante, Albirroja, Adelante”.

Al cantante Amado Sarabia, la victoria de Paraguay le agarró en pleno vuelo de regreso a nuestro país. En un vídeo compartido en sus redes, el artista mostró cómo guitarra en mano se puso a cantar en el pasillo del avión para celebrar el histórico triunfo.

Desde Argentina también varios artistas se unieron a la celebración de la victoria paraguaya. Uno de ellos fue Fer Ruiz Díaz, vocalista de la agrupación Catupecu Machu que compartió una historia en su cuenta de Instagram celebrando el resultado del partido.

“Ganó Paraguay. Que les llegue toda esta energía a los hermanos venezolanos que están sufriendo. Ganó Paraguay a Alemania. Terrible, heroica ¡Vamos Paraguay!“, expresó el artista, señalando que se encontraba en la grabación del nuevo álbum de la banda.

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Los cantantes argentinos Zoe Gotusso y Nico Landa eligieron la guarania “Recuerdo de Ypacaraí” para acompañar el partido y celebrar la victoria, según se puede ver en una historia que compartió la artista en sus redes sociales.

Otro artista que felicitó la victoria de la Albirroja fue el cantante argentino Luciano Pereyra, quien también se encontraba en plena jornada de grabación a la hora del partido.

El cantante, que el próximo 19 de septiembre se presentará nuevamente en Asunción, compartió en su Instagram una historia en la que escribió “Grande Paraguay!” y acompañó con los sonidos de la “Galopera”.

Otro artista que estuvo acompañando desde su cuenta de X fue Santiago Motorizado, el vocalista de la agrupación argentina El Mató a un Policía Motorizado. Antes del inicio del partido publicó la portada del libro de Gustavo Alfaro “Cazador de utopías imposibles”, acompañado por la frase “Es hoy”.

Tras la victoria escribió “Necesito un chipa guazú, urgente”, para más adelante escribir “Creo que es el día más feliz de mi vida”.

Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis, también utilizó su cuenta de X para celebrar. “Felicitaciones Paraguay! ATR KP”. Más adelante se sumó al pedido de la declaración de feriado.

La actriz y vedette argentina Flor de la V, que tiene vínculos familiares con Paraguay, no pudo contener la emoción tras el histórico triunfo. Celebró pronunciando algunas estrofas de la polca “Paloma blanca”, a la que confundió con el “Pájaro campana”.

La actriz mexicana Salma Hayek también se unió a la celebración por la histórica victoria de Paraguay. A través de su cuenta de Instagram, compartió un vídeo destacando la hazaña conseguida por el equipo en este Mundial.

“¡Felicitaciones a la Selección de Paraguay por este histórico triunfo ante Alemania! Con garra y corazón representando la resiliencia del pueblo paraguayo”, publicó la actriz.

En el vídeo se pueden ver imágenes del partido y también de los festejos, con la música del “Pájaro campana” interpretada en el arpa paraguaya.

También el actor estadounidense Rob Schneider, protagonista de la comedia “Gigoló por accidente”, celebró el pase de Paraguay a los octavos de final.

A través de su cuenta de X @RobSchneider escribió: “Los sueños SÍ se hacen realidad! ¡Felicidades Paraguay! ¡Vencisteis al dragón!“.

En otro posteo escribió “Por un día glorioso, EL MUNDO ENTERO ES PARAGUAY”.