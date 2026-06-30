Mundial 2026: público en el centro de Asunción llegó a 100.000 personas, según Policía

Decenas de miles de personas colmaron el microcentro de Asunción entre la noche del lunes y la madrugada de hoy para festejar el triunfo de la selección paraguaya de fútbol contra el seleccionado de Alemania en la primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026, que dio a la Albirroja el pase a octavos de final del torneo.

Si bien inicialmente la Policía Nacional reportó que la cantidad de personas anoche en el microcentro capitalino fue de aproximadamente 60.000, ahora se estima que el número habría llegado a 100.000, según comentó hoy a ABC Cardinal el comisario Germán Chena, jefe de la Comisaría Tercera de Asunción, cuya jurisdicción abarca el sitio de los festejos.

Desde horas de la siesta de ayer se cerraron al tránsito vehicular las calles Palma y Estrella, en las que se instalaron pantallas gigantes para que el público pueda ver el partido, que comenzó a las 17:30 y terminó casi tres horas después con una victoria de la Albirroja en penales.

Calles del centro fueron peatonales

El comisario Chena comentó que tanto Palma como Estrella estuvieron colmadas de gente entre sus intersecciones con las calles 15 de Agosto y Caballero, y que en un momento la calle Presidente Franco -paralela a Palma- también tuvo que ser cerrada al tránsito de vehículos.

En una entrevista previa con ABC Cardinal hoy, el comisario Chena comentó que los festejos se extendieron hasta poco antes de las 5:00, cuando los últimos hinchas se retiraron del microcentro.

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El operativo policial de cobertura del evento se saldó con la detención de dos personas por hurto de celulares y tentativa de hurto de una motocicleta, respectivamente.

Además, 34 personas identificadas como ‘cuidacoches’ fueron demoradas y 34 menores de edad que estaban sin acompañamiento de padres o tutores fueron trasladados a la Comisaría Tercera bajo supervisión del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

El plan para octavos de final

El comisario Chena dijo que mañana el comando institucional de la Policía comenzará a planear el operativo de seguridad para la gran aglomeración que se espera en el microcentro de Asunción el próximo sábado, cuando la selección paraguaya dispute su partido de octavos de final del Mundial.

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Ese partido se disputará a las 18:00 (hora paraguaya) y la Albirroja enfrentará al ganador del partido que disputarán hoy las selecciones de Francia y Suecia.