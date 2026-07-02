Arte, pensamiento y memoria: dos actividades ponen en foco la figura de Josefina Plá

La exposición temporal “Allí donde terminan de colgarse las hamacas del viento”, cuyo título retoma uno de los poemas de Josefina Plá, inaugura el nuevo espacio “Extensión visual” del Centro Cultural de España en Asunción.

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La propuesta reúne grabados pertenecientes a las colecciones privadas de Adriana Gayoso, Miguel Ángel Fernández y el restaurante bar San Roque, además de cerámicas y otros objetos del acervo del propio centro cultural, donados por la artista al Estado español en 1989 y actualmente integrados a la colección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La muestra se inscribe en un año significativo para la memoria de la intelectual hispano-paraguaya. En 2026 coinciden el cincuentenario del Centro Cultural de España en Asunción, espacio que acogió numerosas actividades protagonizadas por Plá, y el centenario de su llegada al Paraguay. Asimismo, la exposición da continuidad a las acciones de puesta en valor de su legado, entre ellas la incorporación simbólica de su memoria a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

La propuesta también dialoga con la nueva intervención de la fachada del centro cultural, inspirada en la serie de grabados con motivos payaguá realizada por Josefina Plá. El diseño fue desarrollado en colaboración entre el artista gráfico Nelson Medina y el colectivo de artistas urbanas integrado por Felicity Rodríguez, Victoria Roffé, Macarena Marc y Leslye Dominique, bajo la dirección de Raya del Río.

Además de escritora, Josefina Plá fue artista visual, historiadora, dramaturga, traductora, ceramista y ensayista. Su extensa producción intelectual y artística, así como su presencia en ámbitos tradicionalmente vedados a las mujeres de su época, la convirtieron en una figura central para el desarrollo del pensamiento crítico y la transformación cultural paraguaya durante el siglo XX.

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Una conversación sobre las múltiples dimensiones de Josefina

En el marco de la exposición se realizará el conversatorio “Ojos que yo encendí. Constelaciones sobre Josefina Plá”, un espacio de diálogo intergeneracional e interdisciplinario que propone reflexionar sobre la vigencia y las múltiples facetas de la autora desde perspectivas contemporáneas.

La actividad contará con la participación de la periodista Juliana Quintana, especializada en derechos humanos, género y ciencias; la crítica de arte y curadora Adriana Almada; la escritora, docente y gestora cultural Ana Martini; y la fotógrafa documental Leo de Blas.

El encuentro forma parte, además, del proyecto expositivo “Ojos que yo encendí”, una muestra fotográfica inspirada en la figura y el legado de Josefina Plá. A través de las intervenciones de las invitadas, se buscará abordar la dimensión artística, intelectual y política de una creadora cuya obra continúa generando nuevas lecturas y diálogos.

La exposición “Allí donde terminan de colgarse las hamacas del viento” podrá visitarse de martes a sábados, de 10:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito.