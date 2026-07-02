Cartelera de teatro: estrenos y funciones modificadas por el partido de la Albirroja

“La herencia de la humedad” sube a escena desde este viernes 3 en la Sala La Correa (Gral. Díaz casi Don Bosco). La obra, escrita y dirigida por Alan Jara, explora la transmisión silenciosa del trauma dentro de los vínculos familiares.

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Chelo Galeano y Mona Airaldi protagonizan esta obra que se sitúa en un espacio íntimo y claustrofóbico donde la humedad actúa como una presencia simbólica persistente: una fuerza invisible que atraviesa los cuerpos, erosiona los afectos y transforma el hogar en un territorio emocional inestable.

Según anunciaron sus responsables, la obra adoptará un lenguaje híbrido entre lo escénico y lo cinematográfico, donde el trauma no se narra sino se experimenta como estado.

Las funciones serán este viernes, sábado y domingo a las 20:30. Las entradas anticipadas se pueden adquirir al (0971) 247-231, con un precio promocional de G. 80.000 y 2 por G. 140.000. Para estudiantes cuestan G. 60.000.

“Tembetary, un barrio llamado deseo” se denomina la nueva obra escrita y dirigida por Mario Santander Mareco que tendrá su estreno este sábado en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos).

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La obra estará centrada en el barrio Tembetary donde la memoria, el deseo y la violencia se entrelazan en un ritual colectivo. Los diversos personajes representarán las tensiones de este barrio en transformación, acompañados por una estética neo-kitsch.

Iván Colmán, Sebastián Pebriz, Zunny Echagüe, Andrés Benítez, Nati Pintos, Miri González, Graciela Pykasu, Daisy Weiler, Clara Riveros, Marta López, Mary Ortega, Maricha Cañete y Justa Mosqueira conforman el elenco de esta puesta.

Las funciones serán este sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir en forma anticipada al (0961) 820-844.

Títeres y formas para la primera infancia

“En el principio, un punto” se denomina el espectáculo de formas animadas y títeres desarrollado por Kunu’u Títeres (Paraguay) y Compañía Insólita (Argentina). La puesta está especialmente dirigida a niños de 0 a 5 años y sus familias.

La obra, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, Iberescena y la Fundación Itaú, tuvo su estreno en la ciudad de Areguá. Este sábado 4 y domingo 5 se presentará en la sala La Correíta (Gral. Díaz 1163 c/ Don Bosco) a las 15:00 y 16:30.

La obra invita a explorar qué hay más allá de un punto que aparece en una hoja en blanco y que empieza a moverse, invitando a presenciar el nacimiento de líneas, garabatos, colores, personajes, mundos y más.

“Es una obra sobre los comienzos: sobre esa primera vez en que algo aparece y todo se pone en movimiento. A lo largo de 30 minutos, ese punto se estira, se transforma y vuelve a empezar, en un viaje hecho de juego, dibujo e imaginación”, explicaron desde Kunu’u Títeres, a través de un comunicado.

Julia Sigliano, directora y dramaturga de la obra, afirmó que para muchos bebés y niños, esta será seguramente su primera experiencia teatral en la vida.

“Por eso cuidamos cada detalle: que puedan mirar, jugar, asombrarse y sentirse parte. Un punto que se mueve alcanza para abrir un mundo”, indicó.

Las entradas cuestan G. 70.000 para un niño y su acompañante y G. 30.000, para un adulto adicional. Las mismas se pueden reservar al (0981) 845-472.

Funciones anticipadas por el partido de la Albirroja

La obra “Intensa...mente”, que se presenta en el Espacio “Casa Mayor” (Malutín c/ Guido Spano) modificó sus funciones atendiendo al partido que este sábado disputará la Albirroja. La comedia, protagonizada por Javier Lacognata, Valeria Torales y Kiara Coronel, se presentará este viernes y el domingo a las 20:30.

Las entradas cuestan G. 100.000 y se pueden adquirir de forma anticipada a través del (0991) 322-213. Hasta este jueves tienen un precio promocional de G. 80.000.

“Las Karashans V”, el show de humor protagonizado por Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán, también modificó sus funciones debido al Mundial.

Este fin de semana, la obra se presentará los días viernes y domingo a las 21:00 en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea, con precios de G. 105.000 (VIP), G. 95.000 (Sala) y G. 80.000 (Platea Alta).

También sigue en escena la obra “Carne”, escrita y dirigida por Hugo Luis Robles. La puesta inmersiva reúne en escena a Silvio Rodas, Augusto Toranzos, Alejandro Colmán, Alan Bernal, Elías Paredes, Fabu Olmedo, Juanpi Vargas, Pablo Vega, Sergio Morínigo y Martin Loperena.

Las funciones son los jueves y sábados a las 21:00 en 14 de mayo 865 e/ Piribebuy y Humaitá. Las entradas tienen un costo de G. 100.000 y se pueden adquirir anticipadamente al (0983) 548-283.