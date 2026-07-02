Cultura
02 de julio de 2026 a la - 17:49

Cartelera de teatro: estrenos y funciones modificadas por el partido de la Albirroja

Mujer con gafas y dos coletas, sonriendo mientras sostiene un objeto azul y revisa dibujos en hojas de papel.
Una mujer sostiene un objeto cilíndrico azul mientras revisa hojas de papel en la obra "En el principio, un punto".Gentileza

“La herencia de la humedad”, “Tembetary, un barrio llamado deseo” y la obra de títeres “En el principio, un punto” son los estrenos de esta semana en la cartelera teatral. Algunas obras modificaron los horarios y días de sus funciones atendiendo al partido que disputará este sábado la Albirroja ante Francia.

Por Maripili Alonso

“La herencia de la humedad” sube a escena desde este viernes 3 en la Sala La Correa (Gral. Díaz casi Don Bosco). La obra, escrita y dirigida por Alan Jara, explora la transmisión silenciosa del trauma dentro de los vínculos familiares.

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Chelo Galeano y Mona Airaldi protagonizan esta obra que se sitúa en un espacio íntimo y claustrofóbico donde la humedad actúa como una presencia simbólica persistente: una fuerza invisible que atraviesa los cuerpos, erosiona los afectos y transforma el hogar en un territorio emocional inestable.

Según anunciaron sus responsables, la obra adoptará un lenguaje híbrido entre lo escénico y lo cinematográfico, donde el trauma no se narra sino se experimenta como estado.

Dos personas, una con chaqueta oscura y ukelele, otra en camiseta azul, miran hacia arriba en un ambiente acogedor.
Mona Airaldi y Chelo Galeano son los protagonistas de la obra "La herencia de la humedad".

Las funciones serán este viernes, sábado y domingo a las 20:30. Las entradas anticipadas se pueden adquirir al (0971) 247-231, con un precio promocional de G. 80.000 y 2 por G. 140.000. Para estudiantes cuestan G. 60.000.

“Tembetary, un barrio llamado deseo” se denomina la nueva obra escrita y dirigida por Mario Santander Mareco que tendrá su estreno este sábado en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos).

La obra estará centrada en el barrio Tembetary donde la memoria, el deseo y la violencia se entrelazan en un ritual colectivo. Los diversos personajes representarán las tensiones de este barrio en transformación, acompañados por una estética neo-kitsch.

Cuatro actores en el primer plano: un hombre con camiseta blanca, una mujer en vestido rojo y otra en blusa blanca, mientras tres mujeres con maquillaje intenso están en el fondo.
Imagen de la obra teatral "Tembetary, un barrio llamado deseo", que se presentará en el Teatro de las Américas del CCPA.

Iván Colmán, Sebastián Pebriz, Zunny Echagüe, Andrés Benítez, Nati Pintos, Miri González, Graciela Pykasu, Daisy Weiler, Clara Riveros, Marta López, Mary Ortega, Maricha Cañete y Justa Mosqueira conforman el elenco de esta puesta.

Las funciones serán este sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir en forma anticipada al (0961) 820-844.

Títeres y formas para la primera infancia

“En el principio, un punto” se denomina el espectáculo de formas animadas y títeres desarrollado por Kunu’u Títeres (Paraguay) y Compañía Insólita (Argentina). La puesta está especialmente dirigida a niños de 0 a 5 años y sus familias.

La obra, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, Iberescena y la Fundación Itaú, tuvo su estreno en la ciudad de Areguá. Este sábado 4 y domingo 5 se presentará en la sala La Correíta (Gral. Díaz 1163 c/ Don Bosco) a las 15:00 y 16:30.

La obra invita a explorar qué hay más allá de un punto que aparece en una hoja en blanco y que empieza a moverse, invitando a presenciar el nacimiento de líneas, garabatos, colores, personajes, mundos y más.

Mujer con camisa blanca y delantal, concentrada en la marioneta colorida que sostiene, iluminada artísticamente.
Una mujer manipula una marioneta colorida en la obra "En el principio, un punto"

“Es una obra sobre los comienzos: sobre esa primera vez en que algo aparece y todo se pone en movimiento. A lo largo de 30 minutos, ese punto se estira, se transforma y vuelve a empezar, en un viaje hecho de juego, dibujo e imaginación”, explicaron desde Kunu’u Títeres, a través de un comunicado.

Julia Sigliano, directora y dramaturga de la obra, afirmó que para muchos bebés y niños, esta será seguramente su primera experiencia teatral en la vida.

“Por eso cuidamos cada detalle: que puedan mirar, jugar, asombrarse y sentirse parte. Un punto que se mueve alcanza para abrir un mundo”, indicó.

Las entradas cuestan G. 70.000 para un niño y su acompañante y G. 30.000, para un adulto adicional. Las mismas se pueden reservar al (0981) 845-472.

Funciones anticipadas por el partido de la Albirroja

La obra “Intensa...mente”, que se presenta en el Espacio “Casa Mayor” (Malutín c/ Guido Spano) modificó sus funciones atendiendo al partido que este sábado disputará la Albirroja. La comedia, protagonizada por Javier Lacognata, Valeria Torales y Kiara Coronel, se presentará este viernes y el domingo a las 20:30.

Las entradas cuestan G. 100.000 y se pueden adquirir de forma anticipada a través del (0991) 322-213. Hasta este jueves tienen un precio promocional de G. 80.000.

Mujer de cabello ondulado sonríe en el centro, mientras una mujer de cabello lacio tiene una expresión pensativa y un hombre a la izquierda hace un gesto humorístico.
Elenco de la obra "Intensa-mente".

“Las Karashans V”, el show de humor protagonizado por Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán, también modificó sus funciones debido al Mundial.

Este fin de semana, la obra se presentará los días viernes y domingo a las 21:00 en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea, con precios de G. 105.000 (VIP), G. 95.000 (Sala) y G. 80.000 (Platea Alta).

Tres mujeres en vestidos rojos brillantes sonríen y posan amistosamente en un ambiente claro, mostrando complicidad y diversión.
Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán regresan con una nueva edición de “Las Karashans”

También sigue en escena la obra “Carne”, escrita y dirigida por Hugo Luis Robles. La puesta inmersiva reúne en escena a Silvio Rodas, Augusto Toranzos, Alejandro Colmán, Alan Bernal, Elías Paredes, Fabu Olmedo, Juanpi Vargas, Pablo Vega, Sergio Morínigo y Martin Loperena.

Las funciones son los jueves y sábados a las 21:00 en 14 de mayo 865 e/ Piribebuy y Humaitá. Las entradas tienen un costo de G. 100.000 y se pueden adquirir anticipadamente al (0983) 548-283.

Ambiente teatral con una pareja en actitud romántica, mostrando un momento de cercanía y afecto entre ellos.
Imágenes de la obra "Carne", cuya trama transcurre en un sauna.