Miguel Ángel Maidana regresa a un escenario clave de su historia con una gala internacional de danza

El espectáculo marcará además el lanzamiento oficial de MaidanArte, una plataforma creada por el artista con el objetivo de generar espacios de formación, intercambio y proyección internacional para bailarines y creadores.

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Para Maidana, la elección del escenario no es casual. El bailarín expresó que volver al Teatro Lírico representa un regreso a uno de los lugares más significativos de su formación artística y personal. “Tengo el honor y placer de anunciar que después de años estaré presentándome en el teatro donde crecí y me malcriaron por muchos años”, dijo tras anunciar el proyecto.

La historia de Miguel Ángel Maidana comenzó en Encarnación, Paraguay, donde inició su formación en la escuela Mainumby. Más tarde continuó sus estudios en Argentina y posteriormente fue becado en la Brussels International Ballet School, en Bélgica, donde se graduó como bailarín profesional.

Su trayectoria lo llevó a presentarse y perfeccionarse en instituciones y escenarios de Europa, Asia y América, además de obtener reconocimientos en certámenes internacionales como el Prix de Lausanne y la Valentina Kozlova International Ballet Competition.

Impulsando talentos de la región

Actualmente, como solista del English National Ballet, Maidana desarrolla una carrera internacional que ahora busca conectar con proyectos impulsados desde la región. Esa visión es la que dio origen a MaidanArte, una iniciativa concebida bajo el lema “creando impacto a través del arte”, que apuesta por la creación de redes entre artistas de distintos países y por el desarrollo de nuevas oportunidades dentro del circuito internacional de la danza.

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La Gran Velada de Danza nace precisamente de esa búsqueda. “Es una idea que nace desde lo personal, con muchas ganas de reunir distintos estilos y artistas en una misma noche, y crear algo que realmente se sienta especial”, señaló el bailarín sobre la propuesta, que reunirá expresiones de ballet clásico, danza contemporánea y folclore.

El espectáculo contará con la participación de Romina Panelo, Esteban Schenone, Izabela Martínez, Welton Lucena, Denise Klocker y Tatiana Mersan, además del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, el Ballet Clásico del Parque del Conocimiento, Maidana Academy of Ballet, Folkdance y el propio Miguel Ángel Maidana.

La gala se realizará el viernes 4 de julio, a las 19:00, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento de Posadas, Misiones, y propone un encuentro artístico que busca fortalecer los vínculos culturales entre Paraguay y Argentina, al tiempo que acerca experiencias escénicas de proyección internacional al público de la región.

Entradas disponibles a 25.000 pesos argentinos, a través de www.passline.com o en la web de MaidanArte (maidanarte-py.uk).