El Centro Histórico de Asunción ofrece un fin de semana con ferias, exposiciones, recorridos y actividades culturales

La Secretaría Nacional de Cultura impulsa una serie de actividades para este fin de semana en el marco de El Centro Alienta, teniendo en cuenta la participación de la Albirroja en el Mundial de fútbol.

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Entre ellas se encuentra la Feria de Invierno “Artesanías que Abrigan”, que se desarrollará en el Espacio Cultural Staudt, ubicado sobre Mariscal Estigarribia e Iturbe. La propuesta reunirá a artesanas y artesanos del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), quienes ofrecerán prendas de abrigo, tejidos, artículos elaborados en lana y cuero, accesorios, cerámicas, objetos decorativos y piezas inspiradas en la Albirroja. La feria podrá visitarse el viernes 4, de 12:00 a 20:00, y el sábado 5, de 09:00 a 16:00, con acceso libre.

El Archivo Nacional, en diagonal al Espacio Staudt, también será sede de actividades especiales. El sábado, de 11:30 a 13:30, se realizará la segunda edición de “Conversatorios con Autores de Gastronomía”, organizada por la Secretaría Nacional de Cultura y la Biblioteca Nacional del Paraguay. En esta ocasión participarán Matheus Caffarena y Christian Kent, quienes presentarán el libro “Cocina de Inmigrantes” y compartirán reflexiones sobre la relación entre gastronomía, migraciones y patrimonio cultural. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa.

Asimismo, también en el Archivo Nacional permanece habilitada la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, dedicada a las cartas magnas de 1870, 1940, 1967 y 1992. La muestra reúne documentos originales, fotografías, testimonios y materiales históricos que permiten recorrer distintos momentos de la organización institucional del país. Puede visitarse de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00, y los sábados, de 11:00 a 20:00.

El sábado, desde las 11:00, las Plazas del Cabildo albergarán una nueva edición del San Juanazo del Centro, con juegos tradicionales, comidas típicas, música y artesanía. En la ocasión habrá presentaciones de danza y números musicales como los de Andrea Valobra, el Conjunto Folclórico de la Policía Nacional, Dalma Ferreira con Bohemia Guaraní, entre otros.

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En el marco de esta actividad, el Museo Casa de la Independencia (14 de Mayo y Pdte. Franco) extenderá su horario de atención hasta las 21:00, permitiendo al público recorrer su colección permanente y conocer uno de los espacios más significativos de la historia nacional.

Recorridos y propuestas para redescubrir el centro

La agenda cultural también incluye la exposición colectiva “Fragmentos para imaginar lo posible. Curaduría en construcción”, instalada en el Espacio Cultural Itaú del Centro Cultural del Puerto de Asunción. La muestra reúne proyectos de cinco jóvenes curadores que participaron de un proceso de formación e investigación con mentoría de Ticio Escobar, abordando distintas miradas sobre el territorio, la memoria y las prácticas artísticas contemporáneas. La exposición puede visitarse de miércoles a sábados, de 14:00 a 20:00.

Por su parte, el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala 1345 e/ Pa’i Pérez y Curupayty) continúa presentando “ELBA”, del fotógrafo paraguayo Raúl Villalba. La exposición combina fotografía digital e instalación audiovisual para explorar la memoria, los vínculos familiares y la construcción de la identidad visual a partir de objetos cotidianos, flores y alimentos. La muestra está abierta de martes a viernes, de 10:00 a 16:00, y los sábados, de 13:00 a 19:00.

El sábado, además del San Juanazo del Centro, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria Palmear, que reunirá expresiones artísticas, gastronómicas y culturales a lo largo de la calle Palma, y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

También de la mano de dicha institución, los tradicionales recorridos en minibús por el Centro Histórico volverán a realizarse tanto el sábado como el domingo, con salidas previstas a las 17:00, 18:00 y 19:00 desde la Plaza de la Democracia. Las reservas pueden gestionarse a través de la plataforma Asunción Live.

La programación continuará el domingo con recorridos guiados por los espacios expositivos de la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant) disponibles de 08:00 a 15:00, y con una nueva edición de “Abrimos las puertas del Municipal”, propuesta que permitirá recorrer libremente el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) entre las 10:00 y las 16:00. También se desarrollará la actividad “Secretos del Palacio” en el Palacio de López, con recorridos programados a las 10:00 y 11:00, previa inscripción a través de Asunción Live.

De esta manera, el Centro Histórico de Asunción volverá a convertirse durante el fin de semana en un espacio de encuentro para el arte, el patrimonio, la memoria y la vida cultural de la ciudad, con actividades gratuitas y propuestas orientadas a públicos diversos.