Transformismo paraguayo: un espectáculo reivindica a las artistas que abrieron camino para la diversidad

Bajo el lema “Las pioneras que transformaron la noche en historia”, la puesta propone un recorrido por la trayectoria de las artistas que, en un contexto atravesado por prejuicios y discriminación, encontraron en el escenario un espacio de expresión, identidad y resistencia.
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Desde la producción destacan que la obra busca preservar esa memoria colectiva y reconocer el aporte de quienes contribuyeron a ampliar los espacios de visibilidad para la comunidad trans en Paraguay.
La propuesta combina recursos teatrales, música en vivo, testimonios, material audiovisual de archivo y performances para reconstruir la historia de una generación que dejó una huella en la escena artística nacional.
En ese marco, la edición de este año incluirá un homenaje especial a Sandra Show, artista paraguaya radicada en Milán, Italia, considerada una de las figuras históricas del transformismo y de la cultura drag del país.
El homenaje y el legado de las artistas trans
El elenco está integrado por Manu Portillo, Inocencia Fernández, Andrómeda, Débora González y la propia Sandra Show. La dirección y el guion corresponden a Omar Mareco, mientras que la realización audiovisual está a cargo de Ángel Molina. El equipo técnico también incluye a Juan Florenciañez en maquillaje, Inocencia Fernández en peinados y pelucas, diseño gráfico de Carlos Fernández, prensa de Manuel Portillo y operación técnica de Envidia.
Desde la organización señalan que el proyecto busca ir más allá de un espectáculo de entretenimiento, proponiendo un ejercicio de memoria y reconocimiento hacia las artistas que hicieron de la noche un espacio de libertad y creación, dejando un legado que forma parte de la historia cultural paraguaya.
Las entradas generales tienen un costo de G. 30.000, mientras que el acceso VIP Show – Apoyo Trans cuesta G. 50.000. Además, como parte de la propuesta de inclusión impulsada por la producción, las personas trans podrán acceder de forma gratuita mediante inscripción previa y cupos limitados, gestionando su lugar a través del teléfono 0981 575 151.