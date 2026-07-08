Feel USA 2026: festival reunirá juegos, música, gastronomía y becas en el Puerto de Asunción

El festival Feel USA tendrá una nueva edición el próximo 18 de julio, buscando celebrar los vínculos entre la cultura de Estados Unidos y Paraguay.

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“Realmente este año es muy significativo para el centro cultural, sino también para Estados Unidos que celebra sus 250 años de independencia”, destacó Mónica Thompson, presidenta del Comité Ejecutivo del CCPA.

Agradeció el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay a esta actividad, que por primera vez tendrá como escenario al Centro Cultural del Puerto de Asunción, luego de haberse realizado en años anteriores en la sede del CCPA y sus alrededores.

Suemayah Abu-Douleh, directora de Prensa, Cultura y Educación de la Embajada de Estados Unidos, afirmó que esta será “una edición histórica” del festival, ya que este año llevará por nombre “Freedom 250″.

“Como muchos de ustedes saben el 4 de julio pasado los Estados Unidos celebraron sus 250 años de independencia. Dos siglos y medio de libertad, democracia e innovación”, detalló.

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Agregó que, en este marco, “el festival nos invita no solo a reflexionar sobre los valores que fundaron una nación y que siguen inspirando al mundo entero, sino también a celebrarlos con toda la energía y la riqueza de la cultura estadounidense”.

“Esta fiesta no es solo estadounidense, es una celebración compartida con el pueblo paraguayo, con quien nos unen lazos históricos de amistad, cooperación y valores comunes”, acotó.

Carson Villalba, director ejecutivo del CCPA, explicó que las actividades del festival comenzarán a las 16:00 y se extenderán por cuatro horas. La finalización está prevista para las 20:00, con un show de fuegos artificiales sobre la bahía de Asunción.

Explicó que habrá diversas actividades en paralelo, juegos para chicos y grandes, así como diversos espectáculos. Igualmente habrá un área de gastronomía con propuestas características de los EE.UU. como hamburguesas, bagels, donas, pizzas, cheesecakes, etc.

A las 17:00 habrá un acto protocolar y luego presentaciones de artistas como el CCPA Jazz Quintet, la Banda de Músicos de la Policía Nacional, el Grupo Vocal Cantarte, break dance con los integrantes de Breaking Deportivo Paraguay y el grupo de rock The Kilks.

“Lo que queremos es transmitir un poco esto que nos une en el día a día, este legado de los Estados Unidos. Muchas veces no lo tenemos presente y hay muchos elementos que están en nuestro día a día”, indicó Villalba.

Agregó que buscaron seleccionar estos legados que, de alguna manera, están presentes en Paraguay como el concepto de democracia y la división los tres poderes del Estado.

“Nuestra Constitución (Nacional) refleja estos conceptos que nacieron con la independencia de los Estados Unidos y se expandieron por todo el mundo. Son los valores que nosotros compartimos, que son los valores de la democracia”, indicó.

También destacó el legado a la innovación, la ciencia y la tecnología con cosas “que realmente impregnaron nuestras vidas, el día a día, como es el internet hoy”. Recordó además a la exploración espacial y la inteligencia artificial.

En lo que representa el arte y la cultura, Villalba destacó al cine, la música y a importantes artistas que han marcado la cultura occidental.

Otra de las categorías se denomina “Road Trip” y destaca no solo a los paisajes que caracterizan a los Estados Unidos, sino también conceptos como el cuidado del ambiente, las reservas naturales y parques nacionales.

Finalmente, entre estos legados, citó a la educación y destacó que “las mayores universidades y más prestigiosas del mundo son instituciones de Estados Unidos, en gran medida”.

En este sentido, afirmó que “tenemos muchísimos líderes, que muchas veces no son conocidos, que han pasado por universidades e instituciones de los EE.UU. y que hoy son parte de nuestra sociedad, que están aportando muchas veces de forma incógnita”.

Durante el evento habrá además una feria de oportunidades con información acerca de becas, intercambios académicos y programas de desarrollo profesional.

Un pasaporte para viajar a Estados Unidos

En el festival, según detalló Villalba, se implementará un pasaporte en el que los visitantes podrán colectar sellos al recorrer las distintas estaciones del evento.

“Esto sirve como un habilitante para los sorteos y para los premios que vamos a tener”, indicó. Entre los premios habrá dos pasajes para Estados Unidos, los cuales fueron gestionados por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, la AmCham y la Fundación AmCham.

Emilia Cárdenas, miembro y coordinadora del subcomité cultural Biblioteca del CCPA, finalmente invitó a las familias a ser parte de este festival y “pasar una tarde diferente y divertida” el próximo 18 de julio. El evento será de acceso libre y gratuito y no se suspenderá por lluvia.