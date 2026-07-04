Freedom 250: Estados Unidos recuerda su independencia con desafíos globales

El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental aprobó de forma unánime la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un documento pionero que proclamó la separación formal de las trece colonias norteamericanas del Imperio Británico.

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Aquel acto fundacional, impulsado por figuras históricas como Thomas Jefferson, Benjamín Franklin y John Adams, estableció que los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son inalienables. Hoy, al alcanzar la efeméride conocida como Freedom 250 invita a una reflexión sobre la evolución de aquel ideal.

La trayectoria de la nación norteamericana desde finales del siglo XVIII ha transformado su rol en la geopolítica mundial. El texto constitucional de 1787 sentó las bases de un sistema republicano que, con el tiempo, expandió su influencia económica, cultural y militar a nivel global.

Tras los principales conflictos del siglo XX, el país consolidó una posición de liderazgo que hoy requiere adaptación frente a un orden internacional caracterizado por la multiplicidad de actores e intereses interconectados.

Un año sumamente especial

De acuerdo a Suemayah M. Abu-Douleh, directora de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos, este año es sumamente especial para la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, “ya que nos encontramos celebrando un histórico aniversario de independencia, son 250 años de forjar una nación con desafíos y logros”, dijo.

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“En este marco, impulsamos la iniciativa Freedom 250, una alianza público-privada que conecta, coordina y amplifica las principales actividades conmemorativas en los Estados Unidos y alrededor del mundo, destacando 250 años de libertad, innovación y oportunidades”, agregó.

Como parte de la jornada de hoy 4 de julio, en los Estados Unidos está previsto un mensaje del Presidente Donald Trump. Asi también en Washington, las celebraciones del 250º aniversario tienen como escenario principal el National Mall, donde se desarrollan actividades conmemorativas de gran escala, entre ellas: “Salute to America 250 Celebration”, que reúne conciertos, exhibiciones, homenajes a las Fuerzas Armadas y un espectáculo especial de fuegos artificiales.

“Otro elemento importante en el marco de las celebraciones son las actividades en embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo, donde se organizan actividades culturales, educativas y protocolares para compartir esta conmemoración con sus comunidades anfitrionas y fortalecer los lazos de amistad y cooperación”, detalla Abu-Douleh.

Desde la Embajada de los EE.UU.

“Desde la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, al celebrar Freedom 250, también reafirmamos los valores que han fortalecido la relación entre los Estados Unidos y el Paraguay durante más de 165 años: la libertad, la democracia, el intercambio de capacidades y la convicción de que las personas prosperan cuando cuentan con las oportunidades adecuadas”, enfatizó.

Añadió que “esos mismos valores siguen guiando nuestra cooperación y nos permiten trabajar junto a Paraguay para hacer que nuestros países sean más seguros, más fuertes y más prósperos. Desde los inicios de nuestra relación bilateral y hasta el presente, seguiremos construyendo, junto con nuestros socios paraguayos, oportunidades que beneficien a nuestras comunidades y fortalezcan una alianza basada en el respeto mutuo, la confianza y los objetivos compartidos”.

En este año de conmemoración, la agenda exterior estadounidense prioriza la atención a diversos frentes globales de alta complejidad.