Cultura
10 de julio de 2026 a la - 17:39

San Juanarte propone un festival que une teatro y tradiciones en Itá

Grupo de seis niños y una joven adulta sonriendo, vestidos con ropa colorida en un entorno decorado con temática de casa.
Niños sonríen para promocionar el festival de San Juanarte en Itá, donde presentarán los trabajos del Taller de Teatro Infantil de Mainumby Teatro.Gentileza

La ciudad de Itá albergará este sábado 11 de julio la primera edición de San Juanarte 2026, un festival que combinará las celebraciones tradicionales de San Juan con actividades teatrales y culturales.

Por ABC Color

La propuesta tendrá lugar desde las 18:00 en el Centro Cultural Cántaro Embrujado del profesor Ramón Benítez, con acceso libre y gratuito.

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El encuentro es organizado por Mainumby Teatro y el Centro Cultural Cántaro Embrujado con el propósito de promover las expresiones artísticas y las tradiciones paraguayas. Además, servirá como espacio para que niños y jóvenes presenten los trabajos desarrollados durante el año en el Taller de Teatro Infantil de Mainumby Teatro.

La programación contempla funciones teatrales, juegos tradicionales de San Juan, comidas típicas y otras actividades culturales, además de espacios de encuentro para la comunidad.

Según la invitación de los organizadores, San Juanarte surge como la primera propuesta de estas características en la ciudad, con la intención de articular las festividades tradicionales con el teatro y otras manifestaciones artísticas, así como fomentar la participación de nuevos talentos locales.