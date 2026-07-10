San Juanarte propone un festival que une teatro y tradiciones en Itá

La propuesta tendrá lugar desde las 18:00 en el Centro Cultural Cántaro Embrujado del profesor Ramón Benítez, con acceso libre y gratuito.

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El encuentro es organizado por Mainumby Teatro y el Centro Cultural Cántaro Embrujado con el propósito de promover las expresiones artísticas y las tradiciones paraguayas. Además, servirá como espacio para que niños y jóvenes presenten los trabajos desarrollados durante el año en el Taller de Teatro Infantil de Mainumby Teatro.

La programación contempla funciones teatrales, juegos tradicionales de San Juan, comidas típicas y otras actividades culturales, además de espacios de encuentro para la comunidad.

Según la invitación de los organizadores, San Juanarte surge como la primera propuesta de estas características en la ciudad, con la intención de articular las festividades tradicionales con el teatro y otras manifestaciones artísticas, así como fomentar la participación de nuevos talentos locales.