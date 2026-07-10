El Festival Añandu Unipersonales busca nuevas propuestas escénicas paraguayas

La iniciativa seleccionará una obra para formar parte de la programación de la edición 2026 del encuentro, que se desarrollará del 1 al 9 de agosto en distintas ciudades del interior del país.

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Organizado por la productora Kamanga Pro, con coordinación general de Sol Buena Flor, el festival busca contribuir a la descentralización de las artes escénicas, acercando espectáculos a comunidades donde la oferta cultural es limitada. Las funciones se realizan en espacios comunitarios, educativos, municipales, culturales y sociales adaptados especialmente para cada presentación, con acceso libre y gratuito para el público.

Según explican los organizadores, el objetivo es reconocer el valor artístico del formato unipersonal y promover la circulación de nuevas propuestas fuera de los circuitos teatrales tradicionales, fomentando el encuentro directo entre artistas y comunidades.

La convocatoria está dirigida a intérpretes emergentes (actores, actrices, bailarines, bailarinas o artistas circenses) con entre uno y cinco años de trayectoria, de nacionalidad paraguaya o con radicación en el país. La persona protagonista de la obra deberá ser quien represente oficialmente la postulación, aunque la dirección o la dramaturgia podrán estar a cargo de profesionales con mayor experiencia.

Las propuestas podrán abordar libremente su temática, lenguaje y concepto escénico, siempre que correspondan al formato unipersonal y tengan una duración de entre 30 y 45 minutos. Un jurado especializado en teatro, danza y circo será el encargado de seleccionar la obra que integrará la programación del festival.

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La obra elegida recibirá un caché artístico por su presentación. Además, la organización cubrirá los gastos de transporte, alojamiento cuando sea necesario y alimentación durante la jornada de la función. El elenco será responsable de la utilería, escenografía, vestuario y demás elementos de la puesta, procurando que sean de fácil traslado para la gira.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 15 de julio. Para participar, el representante de la obra deberá completar el formulario de inscripción disponible en la cuenta de Instagram @anandunipersonales y adjuntar un único archivo en formato PDF que incluya el libreto, su hoja de vida y la del responsable de la dirección escénica.

Los resultados de la convocatoria serán comunicados por correo electrónico a la propuesta seleccionada, que deberá confirmar su participación dentro del plazo establecido por la organización. La participación implica la aceptación de las bases y condiciones del certamen.