Vacaciones de invierno: el MuCi propone ciencia, astronomía y naturaleza para toda la familia

Las vacaciones de invierno tendrán una amplia agenda dedicada a la ciencia en el Museo de Ciencias (MuCi), que durante julio desplegará actividades para niñas, niños, jóvenes y adultos en el complejo Textilia (Gral. Santos 1030). La programación reunirá experiencias vinculadas con la astronomía, la naturaleza, la biodiversidad y la tecnología, además de propuestas creativas y un recorrido especial por la futura sede del museo, actualmente en construcción sobre la Costanera de Asunción.

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Un viaje por el universo desde el planetario

Uno de los principales atractivos será la colonia de vacaciones que el primer planetario digital del Paraguay, San Cosmos, desarrollará con apoyo del Conacyt entre el 14 y el 17 de julio. Durante estos días, el acceso será gratuito mediante inscripción previa y permitirá a los visitantes disfrutar de una experiencia inmersiva con proyecciones dedicadas al universo y la naturaleza.

La cartelera incluirá los espectáculos Zodíaco: el misterio de los signos; Sistema Solar (show en vivo); Más allá del Sol: en busca de una nueva Tierra; Marte: la travesía definitiva; La hora tranqui, una función sobre el sistema solar adaptada para personas neurodivergentes; Las lunas del sistema solar; Historias estelares: de estrellas a supernovas; y Dinosaurios: una historia de supervivencia.

Las funciones se realizarán cada una hora. Los martes y miércoles serán de 8:30 a 12:30; los jueves y viernes, de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00; mientras que los sábados y domingos habrá funciones de 14:00 a 20:00. Para participar será necesario completar previamente el formulario de inscripción que el MuCi habilitará a través de sus redes sociales.

También volverá la Astro Escuela, un espacio pensado para mayores de 10 años que combina teoría y práctica para acercar conceptos de astronomía utilizando el planetario como una gran pizarra digital interactiva. Las clases se desarrollarán los días 14, 16, 21, 23 y 25 de julio, en horarios que serán anunciados por la organización. Los cupos están limitados a 30 participantes y las entradas tienen un costo de G. 120.000 en preventa (early bird) y G. 150.000 a precio general.

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Naturaleza y ciencia al aire libre

La programación de vacaciones también se extenderá a la placita MuCi con propuestas para descubrir la biodiversidad y los espacios naturales del museo.

Entre ellas se encuentra Ciencia a cielo abierto, un recorrido autoguiado disponible todos los días de la semana, que invita a recorrer el bioestanque, los jardines temáticos y los senderos interactivos. Quienes deseen una visita acompañada podrán optar por la modalidad mediada, con un costo de G. 15.000.

Asimismo, la actividad Po prendé: Jardines temáticos propone conocer plantas aromáticas, medicinales y ornamentales, además de aprender sobre sus usos y cuidados. Se desarrollará todos los sábados de 14:00 a 17:00 y los domingos de 14:00 a 19:00.

La agenda incluirá además una Observación de la Luna, prevista para el sábado 25 de julio a las 18:30, cuando el público podrá utilizar el telescopio MuCiTron para observar nuestro satélite natural desde la placita del museo.

Peces eléctricos y observación de aves

Las actividades de vacaciones también abarcarán experiencias vinculadas con la biodiversidad paraguaya.

Todos los jueves y viernes, de 16:00 a 19:00, se realizará Peces eléctricos en el Bioestanque, una propuesta para conocer cómo funcionan los órganos eléctricos de estas especies, su importancia dentro de los ecosistemas acuáticos y cuáles habitan en los ríos y humedales del país.

Los sábados, el museo ofrecerá además Sábado porã: Jardines y observación de aves, un recorrido que combina el uso de binoculares para identificar aves presentes en el bosquecito del MuCi con una visita a los jardines temáticos para aprender sobre botánica. La actividad se desarrollará de 17:30 a 18:30 y contará con 30 cupos.

Creatividad, robótica y el futuro MuCi

La programación también incluirá propuestas especiales con inscripción previa.

El viernes 24 de julio, de 16:30 a 18:00, tendrá lugar el Club de Bordado: Bordando plantas, una actividad para crear piezas inspiradas en las formas y texturas de las especies presentes en los jardines temáticos. La participación tendrá un costo de G. 35.000, con 15 cupos, y se realizará si las condiciones climáticas lo permiten.

La tecnología será protagonista el domingo 26, con la Carrera de Rovercitos, prevista de 16:00 a 17:00. Durante el taller, los participantes diseñarán y construirán pequeños robots utilizando materiales reutilizables, que luego competirán en una carrera. La actividad contará con 25 lugares disponibles y tendrá un costo de G. 15.000.

Por otra parte, el MuCi ofrecerá una nueva edición del Tour de la obra del futuro museo, el viernes 25 de julio, de 9:00 a 10:30. Guiados por la arquitecta María Amalia Brítez, integrante del equipo del museo, los asistentes podrán recorrer la construcción de la futura sede ubicada en la Costanera y conocer los desafíos técnicos, los avances de la obra y algunas de las innovaciones que formarán parte del proyecto una vez inaugurado.

La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años, requiere inscripción previa y tiene un costo de G. 20.000.

Las inscripciones para las distintas actividades, así como información detallada sobre horarios, disponibilidad y entradas, pueden consultarse en la página web del MuCi y en sus redes sociales.