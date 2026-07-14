Un viaje a la Antigua Grecia sin salir de Asunción ofrece el Museo de Arte Sacro

El Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bó habilitó su segunda muestra temporaria de este año, principalmente enfocada como una opción para estas vacaciones de invierno. “Mitos griegos: del Helenismo al Neoclásico” se denomina esta muestra de obras arqueológicas.

Según detalló el museo, la exposición ofrece una selección de piezas que pertenecen a la colección privada de Nicolás Darío Latourrette Bó y que se muestran al público por primera vez.

Las piezas fueron adquiridas en 1872 por el español Conde de Luarca y durante 130 años pasaron por las manos de varios coleccionistas, hasta que finalmente fueron adquiridas por Latourrette Bo en 1994 y, desde entonces, están en Paraguay.

“Esta muestra ofrece una selección de obras arqueológicas clásicas, de la Magna Grecia, de las áreas culturalmente helenizadas como Etruria y la propia Pompeya”, señalaron.

En este sentido, mencionaron que “los mitos griegos han sido el corpus mitológico desarrollado por una religión de la antigüedad que más ha influido en el desarrollo del arte occidental y la cultura universal”.

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Añadieron que “estos mitos, que se fueron desarrollando oralmente hacia la edad de bronce, 5000 años atrás, tuvieron luego varios procesos históricos de plasmación en obras de arte, de expansión territorial, de renacimientos y reelaboraciones en el arte, la literatura y el pensamiento en general, antes de llegar hasta la cultura popular y poblar nuestro imaginario colectivo con dioses olímpicos y héroes homéricos”.

Destacaron además que estos mitos, que nunca fueron del todo olvidados, atravesaron el periodo medieval para influenciar el arte renacentista y el barroco, incluido el Hispano-Guaraní, llegando luego al arte Neoclásico que fue expandido por Napoleón a toda Europa.

“La increíble riqueza y variedad de la colección privada Latourrette Bo nos permitirá ilustrar estos procesos con una selección de arte aplicado y originales producidos para la propia familia Bonaparte, junto a obras del Museo de Arte Sacro y otras del historicismo griego del siglo pasado”, remarcaron.

La muestra, a cargo del museólogo Luis Lataza, también ofrece herramientas didácticas y maquetas interpretativas para hacer accesible el desarrollo de los Mitos griegos, al público de todas las edades.

Fechas, horarios y entradas para visitar el Museo de Arte Sacro

Esta exposición temporal permanecerá abierta hasta el 26 de julio y se puede visitar todos los días, de 9:00 a 18:00.

Las entradas para el Museo de Arte Sacro, ubicado en Manuel Domínguez y Paraguarí, cuestan G. 25.000 y también permiten acceder a visitar la colección permanente que reúne 97 esculturas barrocas hispano-guaraníes.

Para las visitas en grupos de más de 5 personas, las entradas se reducen a G. 20.000 y los niños, acompañados por un adulto, entran gratis todos los días. También destacaron que no es necesario reservar ni llamar antes de visitar la muestra.