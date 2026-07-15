El clown toma el escenario en la muestra de cierre del Taller Clown Rapé

El proceso formativo del Taller Clown Rapé llegará a su fin este jueves 16 de julio con una presentación que permitirá al público conocer el trabajo realizado por sus participantes a lo largo de varias semanas de creación e investigación escénica. La muestra comenzará a las 19:00 en el Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834), con entrada libre y gratuita.

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Durante el taller, los participantes exploraron distintas herramientas del lenguaje clown, entre ellas el mimo, el mimo clownesco, la dramaturgia del objeto y la creación escénica. El proceso estuvo dirigido por el maestro Jorge Brítez y contó con el acompañamiento de los docentes Omar Mareco, Félix Colmán, Javo Cano, Seve Moser y Aura Brítez.

La función marcará el cierre de un ciclo intensivo de formación y creación desarrollado como parte de las actividades del Festival Internacional ParaClown del Sur, iniciativa que busca fortalecer el desarrollo del clown teatral en Paraguay y generar nuevos espacios para la investigación y el intercambio artístico.

Una propuesta de formación especializada

El Taller Clown Rapé, también denominado “Camino del Payaso”, fue impulsado por Bochín Teatro Clown en el contexto del programa Iberescena, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura y el Centro Cultural de España en Asunción. La convocatoria estuvo dirigida a actores, actrices y estudiantes avanzados de actuación mayores de 18 años con experiencia previa en artes escénicas e interés en profundizar en este lenguaje teatral.

El programa comprendió ocho encuentros intensivos realizados entre junio y julio, concebidos como aulas creativas orientadas a la experimentación y la construcción de propuestas escénicas.

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La iniciativa surgió ante la necesidad de ampliar las instancias de formación especializada en clown en el país, un ámbito que aún dispone de pocas oportunidades de capacitación y profesionalización. La muestra de este jueves representa el resultado de ese proceso colectivo y, al mismo tiempo, anticipa el espíritu del Festival Internacional ParaClown del Sur, que se celebrará en agosto con la participación de artistas y compañías de Paraguay, España, Colombia y Argentina.