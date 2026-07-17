Teatro en Asunción: las obras que se podrán ver este fin de semana

La cartelera de teatro en Asunción reúne este viernes, sábado y domingo funciones que van desde experiencias inmersivas con varias obras en una misma noche hasta comedias sobre las relaciones humanas y espectáculos humorísticos de producción nacional. A continuación, un repaso por las principales propuestas, con fechas, horarios, sedes y precios de entradas.
Lea más: Agenda cultural: estas son las actividades del fin de semana en el Centro Histórico de Asunción
“Tiatro en Corto”
El Taller Integral de Actuación (TIA), ubicado sobre España c/ San José, continúa durante todos los viernes de julio con “Tiatro en Corto”, una propuesta que invita al público a recorrer diferentes espacios del teatro para asistir a cuatro obras breves en una misma noche. Las funciones comienzan de manera simultánea y se repiten a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30, permitiendo a los espectadores rotar entre las distintas salas hasta completar el recorrido.
Cada una de las obras presenta una propuesta diferente. “Cuando se cruzan las horas”, escrita por Ali Morán y dirigida por Carlitos Ledesma, combina humor y recuerdos familiares; “Terminal”, de Luis Villalba, aborda los vínculos humanos a partir de experiencias reales; “Dejemos que fluya”, escrita y dirigida por Noe Ibarrola, explora las relaciones contemporáneas desde la comedia; mientras que “Minuto 75”, dirigida por Andy Colinas, pone en escena elementos del fútbol, el folclore, el guaraní y la identidad paraguaya.
Entre los cambios de sala habrá intervalos con servicio gastronómico. Las entradas cuestan G. 80.000 para el circuito completo, G. 60.000 para alumnos de TIA y G. 25.000 para una función individual.
“El mejor contando vacas”
“El mejor contando vacas” tendrá este viernes 17 dos funciones en El Estudio (Hernandarias 349). Hugo Núñez y Héctor Silva protagonizan esta obra que fue seleccionada para participar del Festival Internacional de Microteatro de Barranquilla, Colombia.
En una calurosa noche del Chaco paraguayo, Eduardo y su padre se enfrentan a sus diferencias, explorando temas de sueños y éxito. Inspirada en el cuento “Escritores frustrados” de Nadia Luján Galeano Torales, esta obra lleva a reflexionar sobre los caminos que elegimos en la vida.
Las funciones serán a las 20:00 y 21:00, con aforo limitado. Las entradas cuestan G. 40.000 y se pueden adquirir al (0984) 787-726.
“Las Karashans V”
El Teatro Latino (Tte. Fariña c/ Iturbe) recibe este fin de semana las últimas funciones de “Las Karashans V”, espectáculo humorístico protagonizado por Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán, que encara su tramo final tras varias semanas en cartelera. La nueva entrega de la saga presenta a las hermanas Karashans enfrentadas nuevamente por el poder, en una historia que combina humor, música, baile, improvisación e interacción constante con el público.
Las funciones se realizarán los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Durante cada presentación también se desarrollará la tradicional elección de “La Nueva Novia del Mundial”, uno de los momentos característicos del espectáculo. Las entradas están disponibles a través de Ticketea, con precios desde G. 80.000 y promociones de acuerdo con el sector elegido.
“Intensa...mente”
La comedia “Intensa...mente” continúa en cartel con funciones en la Sala de Teatro Espacio Mayor, ubicada en Malutín y Guido Spano. La obra está protagonizada por Javier Lacognata, Valeria Torales y Kiara Coronel, con libreto de Patricia Reyna y dirección de Juan Carlos Cañete, y propone una mirada humorística sobre las relaciones de pareja, los celos y los conflictos cotidianos que surgen entre los vínculos afectivos.
La puesta se presenta los viernes y domingos a las 20:00, con una propuesta que lleva al extremo situaciones reconocibles de la vida cotidiana para construir una comedia de enredos. Las entradas tienen un costo de G. 80.000 en venta anticipada y G. 100.000 en boletería los días de función.