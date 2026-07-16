Agenda cultural: estas son las actividades del fin de semana en el Centro Histórico de Asunción

La agenda comenzará el viernes 17, a las 19:00, con una nueva edición del ciclo El Puerto Suena, en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción. En la ocasión se presentará la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP), bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, con un concierto integrado exclusivamente por obras del repertorio paraguayo. El acceso será libre y gratuito, sujeto a la capacidad de la sala.

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Durante el viernes y el sábado, de 14:00 a 20:00, el Espacio Cultural Itaú, ubicado en el mismo complejo, albergará la exposición colectiva Fragmentos para imaginar lo posible. Curaduría en construcción. La muestra reúne trabajos de cinco jóvenes curadores que participaron del programa Territorios en disputa, un proceso de formación, investigación y producción colectiva con mentoría de Ticio Escobar.

Patrimonio y exposiciones

El sábado 18, la tradicional Feria Palmear volverá a ocupar la calle Palma entre las 11:00 y las 23:00 con propuestas gastronómicas, comerciales y culturales, además de actividades distribuidas en diversos espacios patrimoniales del centro capitalino.

Entre ellos se encuentra el Archivo Nacional de Asunción, donde de 11:00 a 20:00 podrá visitarse la exposición 4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay. La propuesta recorre las constituciones de 1870, 1940, 1967 y 1992 mediante documentos originales, fotografías, publicaciones, testimonios y otros materiales históricos conservados por la institución.

El Museo Nacional de Bellas Artes abrirá sus puertas de 13:00 a 19:00 con la muestra ELBA, del fotógrafo paraguayo Raúl Villalba. La exposición combina fotografía digital e instalación audiovisual para reflexionar sobre la memoria y los vínculos familiares a partir de objetos cotidianos, flores, alimentos y elementos asociados a la figura materna.

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Quienes recorran el centro también podrán visitar el Museo Casa de la Independencia, donde permanecerá habilitada su colección permanente con documentos, objetos y espacios vinculados al proceso independentista paraguayo.

Recorridos y actividades

A las 14:00 tendrá lugar una nueva edición de Puertas Abiertas de la Recova de Asunción, un recorrido guiado por las obras de restauración del histórico edificio. Las profesionales a cargo de la intervención compartirán detalles sobre la historia del inmueble, el avance de los trabajos y los desafíos que implica su conservación.

La actividad contará además con la participación del colectivo Croquiseros Paraguay, cuyos integrantes realizarán dibujos en vivo durante el recorrido. La participación es gratuita, aunque con cupos limitados e inscripción previa mediante un formulario habilitado por la organización.

La programación continuará de 16:00 a 18:00 en el Espacio Cultural Staudt, donde se desarrollará un taller dedicado al aprendizaje y la práctica de danzas paraguayas.

Ese mismo sábado, desde las 16:00, el Centro Cultural del Puerto de Asunción será además sede de Feel USA 2026 – Freedom 250, una jornada organizada por el Centro Cultural Paraguayo Americano con actividades destinadas a acercar al público distintas expresiones de la cultura estadounidense en el marco de la conmemoración de los 250 años de la independencia de ese país. El acceso será libre y gratuito.