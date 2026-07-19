La obra “Aurora” invita a reflexionar sobre las uniones tempranas y la violencia contra las niñas

La obra Aurora se estrenará el miércoles 29 de julio, a las 19:00, en la Alianza Francesa de Asunción, con acceso libre y gratuito para todo público. La puesta en escena está a cargo de TIA Maneglia Schémbori, con guion y dirección de Rodrigo Pastore, y un elenco integrado por Lidia López, Malú Yegros, Teresa Barriocanal y Felipe Jara.

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La propuesta está inspirada en la historia real de una mujer que fue obligada a contraer una unión siendo adolescente. A través del encuentro entre la Aurora adulta y la joven que alguna vez fue, la obra reconstruye una memoria atravesada por el miedo, el silencio y la violencia, pero también por la resistencia, la recuperación de la identidad y la esperanza.

Mientras el canto del yerutí acompaña el recorrido escénico, la protagonista revive el momento en que dejó atrás sus sueños para ser entregada a un hombre mayor. Sin embargo, la historia trasciende el relato individual para plantear una reflexión sobre las consecuencias de las uniones tempranas y el impacto que estas tienen en la vida de miles de niñas y adolescentes.

Un teatro que interpela la realidad de las uniones tempranas

La obra forma parte de una iniciativa impulsada por Plan International Paraguay en alianza con TIA Maneglia Schémbori, con el propósito de generar conversación sobre las causas y consecuencias de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, así como sobre la trata de niñas.

En Paraguay, las uniones tempranas continúan siendo una problemática estrechamente vinculada a la pobreza, la desigualdad y el embarazo adolescente. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que casi cuatro de cada diez mujeres de entre 20 y 24 años provenientes de hogares pobres se unieron o casaron antes de cumplir los 18 años. Por su parte, UNICEF señaló que el 75 % de las mujeres indígenas de ese mismo grupo etario había vivido esa situación.

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Las organizaciones que trabajan sobre esta problemática advierten que las uniones tempranas suelen derivar en el abandono escolar, la reducción de oportunidades laborales, la exposición a distintas formas de violencia y la perpetuación de los ciclos de pobreza.

Además de retratar una experiencia marcada por la vulneración de derechos, Aurora propone una mirada sobre la posibilidad de romper ese ciclo. La obra plantea una reflexión sobre la memoria, la libertad y la capacidad de reconstruir la propia historia, al tiempo que invita al público a pensar en el derecho de niñas y adolescentes a decidir sobre su futuro.