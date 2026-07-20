“Rituales Vivos de Creación” reúne el resultado de procesos de co-creación entre artesanos y diseñadores

La exposición “Rituales Vivos de Creación” marca el cierre de la cuarta edición del programa Artesanía + Diseño (A+D) 2026, impulsado por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). La misma podrá ser visitada en la sala Domingo Martínez de Irala, del 21 al 31 de julio. Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados y domingos de 11:00 a 19:00.

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La muestra reúne el resultado de un proceso colaborativo que vinculó a artesanas, artesanos y profesionales del diseño con el objetivo de desarrollar propuestas que conjugan técnicas tradicionales con herramientas del diseño contemporáneo, preservando la identidad cultural de cada oficio.

La iniciativa forma parte de una política pública orientada a fortalecer la innovación, la calidad y la sostenibilidad de la artesanía paraguaya, promoviendo nuevas posibilidades para el sector sin perder de vista el valor patrimonial de los saberes transmitidos de generación en generación.

Un laboratorio de creación colectiva

El programa comenzó con la selección de diseñadores y profesionales especializados que asumieron el rol de tutores. Posteriormente, una convocatoria abierta permitió incorporar a artesanas, artesanos y empresas artesanas de distintos puntos del país, quienes accedieron a un proceso de acompañamiento técnico y a un fondo de apoyo para desarrollar nuevas colecciones.

Entre abril y junio, los equipos participaron de un laboratorio creativo de tres meses que incluyó visitas a talleres, encuentros presenciales y virtuales, experimentación con materiales, elaboración de prototipos y desarrollo de productos.

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La metodología estuvo basada en la co-creación, entendida como un proceso en el que el diseño acompaña y potencia los conocimientos de los artesanos, respetando la autoría, la identidad y las particularidades de cada técnica.

Colecciones inspiradas en saberes tradicionales

La edición 2026 dio lugar a doce procesos creativos que abarcaron técnicas emblemáticas de la artesanía paraguaya, entre ellas la filigrana, el ñandutí, el ao po’i, la cerámica, la talla en madera, la cestería, el trabajo en cuero y los textiles tradicionales. Cada colección fue concebida para responder a nuevos desafíos de funcionalidad, calidad e innovación, sin desvincularse de su territorio, su historia y los valores culturales que la sustentan.

La muestra propone al público descubrir no solo las piezas terminadas, sino también el camino recorrido para hacerlas posibles, exhibiendo los procesos de investigación, experimentación y aprendizaje que dieron forma a cada colección.