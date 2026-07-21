Daniel Dueñas llega a Paraguay con la gira “Despierta tu fuego”: fecha, lugar y entradas

Daniel Dueñas llegará a Asunción con su gira de conferencias, en el marco de su primer tour por Latinoamérica. “Despierta tu fuego sin apagar el de los demás” se denomina la propuesta con la que llegará el próximo 18 de agosto al Teatro “José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay”.
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Dueñas ha consolidado una comunidad de más de 40 millones de seguidores y ha generado miles de visualizaciones con contenidos dedicados al liderazgo, el desarrollo personal y la transformación humana.
“Durante años he recibido mensajes de personas preguntando cuándo podrían vivir este mensaje en vivo”, señaló Dueñas en torno a esta gira que comenzará a mediados de agosto.
Agregó que la misma “nace precisamente de ese deseo de encontrarnos cara a cara, compartir una experiencia real y encender juntos ese fuego interior que todos llevamos dentro”.
Daniel Dueñas Zumarán llegará además con esta gira a varias ciudades de Argentina, Montevideo (Uruguay) y Santiago de Chile. También tiene previsto presentarse en México y varios países de Centroamérica.
¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?
Las entradas para asistir a la conferencia de Daniel Dueñas en Asunción se pueden adquirir a través de Ticketea. Los precios y sectores son:
- Primera Fila: G. 500.000
- Daniel Dueñas: G. 400.000
- Diamante: G. 350.000
- Platino: G. 310.000
- Zafiro: G. 280.000
- Platea Alta: G. 250.000
Con tarjetas de crédito Itaú se pueden obtener hasta 12 cuotas sin intereses. La producción de este evento está a cargo de One Entertainment y LEB Entertainment.