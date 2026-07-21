Cultura
21 de julio de 2026 a la - 12:15

Daniel Dueñas llega a Paraguay con la gira “Despierta tu fuego”: fecha, lugar y entradas

Daniel Dueñas sentado en un banquito con sudadera negra y pantalones oscuros, mostrando tatuajes en los brazos y expresión tranquila.
Daniel Dueñas llegará a Paraguay con su conferencia enmarcada en la gira "Despierta tu fuego".Gentileza

Daniel Dueñas, el conferencista, autor y comunicador boliviano que se ha convertido en una de las figuras de mayor crecimiento en el mundo hispanohablante llegará a Paraguay en agosto. “Despierta tu fuego” se denomina la gira con la que se presentará en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

Por ABC Color

Daniel Dueñas llegará a Asunción con su gira de conferencias, en el marco de su primer tour por Latinoamérica. “Despierta tu fuego sin apagar el de los demás” se denomina la propuesta con la que llegará el próximo 18 de agosto al Teatro “José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay”.

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Dueñas ha consolidado una comunidad de más de 40 millones de seguidores y ha generado miles de visualizaciones con contenidos dedicados al liderazgo, el desarrollo personal y la transformación humana.

“Durante años he recibido mensajes de personas preguntando cuándo podrían vivir este mensaje en vivo”, señaló Dueñas en torno a esta gira que comenzará a mediados de agosto.

Agregó que la misma “nace precisamente de ese deseo de encontrarnos cara a cara, compartir una experiencia real y encender juntos ese fuego interior que todos llevamos dentro”.

Daniel Dueñas, con camiseta blanca, sostiene la bandera de Paraguay en un entorno arquitectónico con arcos y columnas.
El comunicador y conferencista Daniel Dueñas sostiene la bandera de Paraguay anticipando su visita a nuestro país en agosto.

Daniel Dueñas Zumarán llegará además con esta gira a varias ciudades de Argentina, Montevideo (Uruguay) y Santiago de Chile. También tiene previsto presentarse en México y varios países de Centroamérica.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para asistir a la conferencia de Daniel Dueñas en Asunción se pueden adquirir a través de Ticketea. Los precios y sectores son:

  • Primera Fila: G. 500.000
  • Daniel Dueñas: G. 400.000
  • Diamante: G. 350.000
  • Platino: G. 310.000
  • Zafiro: G. 280.000
  • Platea Alta: G. 250.000

Con tarjetas de crédito Itaú se pueden obtener hasta 12 cuotas sin intereses. La producción de este evento está a cargo de One Entertainment y LEB Entertainment.