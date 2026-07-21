La Expo Solano López dará inicio al programa por el bicentenario del natalicio del Mariscal

La apertura, prevista para las 16:00, es organizada por el Grupo de Gestión Cultural “Expo Solano López”, en conjunto con el Centro Cultural de la República El Cabildo. Según los organizadores, el programa buscará promover el conocimiento y la reflexión sobre la vida y el legado de Francisco Solano López mediante una serie de actividades que se desarrollarán durante los próximos dos años.

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El acto contará con las palabras del director general del CCR El Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, y de representantes del Grupo de Gestión Cultural.

Además, el programa incluirá la interpretación del Himno Nacional con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara de la Policía Nacional, una conferencia del general (R) y doctor Hugo Ramón Mendoza sobre la figura del Mariscal, una reseña histórica sobre el himno dedicado a Francisco Solano López, presentaciones musicales y la apertura de una exposición museística en la planta baja del Cabildo.

El Grupo de Gestión Cultural “Expo Solano López” desarrolla desde hace diez años actividades de difusión de la historia paraguaya a través de exposiciones, conferencias, publicaciones y proyectos educativos, en colaboración con instituciones públicas y privadas.

Con este acto dará inicio al programa conmemorativo rumbo al bicentenario del nacimiento de Francisco Solano López, que se recordará en 2027.