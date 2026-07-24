En Areguá: Casco Abierto propone un recorrido por ocho casonas patrimoniales

La ciudad de Areguá será escenario este domingo de una nueva edición de Casco Abierto, una propuesta que invita a recorrer ocho casonas patrimoniales para conocer de cerca el legado arquitectónico e histórico que forma parte de la identidad de la capital del departamento Central.

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Algunas de estas viviendas abrirán especialmente sus puertas para compartir con los visitantes las historias que resguardan y fomentar la valoración del patrimonio cultural.

El recorrido estará guiado por la arquitecta Laurie Alice Vera Jiménez, egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA), con énfasis en investigación en Historia y Patrimonio. Durante la actividad, la especialista ofrecerá relatos sobre la arquitectura, la memoria y el contexto histórico de cada inmueble, promoviendo una experiencia de educación patrimonial y reflexión sobre la importancia de preservar estos bienes culturales. Vera Jiménez es además autora del libro Patrimonio Arquitectónico y Memoria del Centro Histórico de Areguá.

La iniciativa es organizada por la Comisión Pobladores por el Casco Histórico de Areguá, un espacio ciudadano dedicado a la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Según los organizadores, la convocatoria despertó un amplio interés y reunió a más de 60 personas inscriptas.

Debido a la capacidad de las viviendas participantes y con el objetivo de garantizar una experiencia adecuada para el grupo, el recorrido se realizará con 25 personas, seleccionadas de acuerdo con el orden de inscripción.

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Más allá del paseo, Casco Abierto busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio, generando oportunidades para que vecinos y visitantes conozcan las historias que habitan las antiguas casonas y comprendan el valor de su conservación como parte de la memoria colectiva de Areguá.

La propuesta también destaca el aporte de los propietarios que abren las puertas de sus viviendas, contribuyendo a la difusión del patrimonio arquitectónico y al fortalecimiento de la conciencia sobre su preservación.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (0971) 116-250.