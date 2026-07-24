Música, historia y cultura: se inicia el Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios en la cuna de Mangoré

En la ciudad que vio nacer al inmortal Agustín Pío Barrios Mangoré comenzó a escribirse un nuevo capítulo en homenaje a su legado, con el inicio de las actividades del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios.

Durante dos jornadas, San Juan Bautista se convierte en el escenario donde la música, la cultura y la historia se unen para celebrar la obra del más grande guitarrista paraguayo.

La apertura estuvo marcada por una conferencia sobre los objetivos y el alcance del festival, encabezada por uno de sus coordinadores y artistas, Javier Acosta, junto con Vito Krüger y Juan Vera.

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En el encuentro compartieron la visión que impulsa esta iniciativa, concebida para proyectar el legado de Mangoré y posicionar a San Juan Bautista como un referente internacional de la guitarra.

En ese contexto, Acosta señaló que: “Hicimos un conversatorio y un espacio de reflexión sobre el siguiente paso que debemos dar: pasar de organizar únicamente conciertos a desarrollar festivales internacionales que convoquen a artistas de distintos países y otorguen una mayor visibilidad a la guitarra paraguaya”, indicó.

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“Agustín Barrios es una figura reconocida en todo el mundo. Nuestro desafío es construir un puente entre ese prestigio internacional y la riqueza cultural que tenemos aquí. Existen muchos guitarristas, artistas y amantes de la música que desean conocer la ciudad de Mangoré, recorrer su historia y vivir la experiencia de estar en San Juan Bautista”, agregó.

En ese contexto nace el Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios (FIGAP), en la ciudad de San Juan Bautista. Este festival busca construir un espacio colectivo que perdure en el tiempo y que, idealmente, se realice cada año, convirtiéndose en una verdadera fiesta de la guitarra, para que guitarristas paraguayos e internacionales puedan encontrarse, compartir experiencias, generar vínculos y enriquecerse mutuamente.

Una vez culminada la conferencia, la jornada continuó con un emotivo recorrido histórico por la ciudad de San Juan Bautista, guiado por los alumnos del Conservatorio de Música Ha Che Valle, quienes compartieron con los visitantes la riqueza cultural, la historia y los sitios emblemáticos que forman parte de la identidad de la cuna de Mangoré.

El recorrido tuvo como punto de partida el Auditorio Agustín Pío Barrios, un espacio construido en homenaje al insigne guitarrista universal y destinado a albergar actividades culturales de esta magnitud.

La travesía continuó por la Catedral de San Juan Bautista y la institución Ha Che Valle, donde los estudiantes recibieron a los visitantes con una emotiva peña artística y una muestra de la gastronomía típica, combinando música, historia y tradición en un encuentro cargado de identidad sanjuanina.

El recorrido tuvo su emotivo cierre en la Casona Museo Mangoré, un sitio cargado de historia y significado, donde Agustín Barrios compartió sus primeros años de vida junto a sus padres, Doroteo Barrios y Martina Ferreira, hasta su adolescencia.

Desde este lugar, que guarda parte de la memoria del gran maestro, Mangoré emprendió luego su camino hacia Asunción, llevando consigo el sueño de convertirse en un referente universal de la guitarra.

Ya en horas de la tarde, específicamente desde las 14:00, se desarrollará la Masterclass de Guitarra con Alí Arango y José Antonio Escobar. Desde las 19:00, en la primera noche del evento cultural, se ofrecerá el concierto de Javier Acosta Giangreco y, a las 20:30, el concierto de José Antonio Escobar, guitarrista chileno.

En el segundo día, sábado 25 de julio, se desarrollará una serie de actividades de manera paralela. Una de ellas es el recorrido turístico, que consiste en una visita a los diferentes lugares históricos y culturales del departamento de Misiones, como el Museo Diocesano de Artes Jesuíticas de Santa María de Fe, así como el Museo Diocesano de San Ignacio y el MUVA. El recorrido arranca a las 08:00.

Mientras que en San Juan Bautista se estará desarrollando el Taller de Técnica y Mentoría, a cargo de Javier Acosta Giangreco, desde las 09:00, y desde las 12:00 habrá exposición de feriantes.

En horas de la tarde se desarrollará la masterclass con José Antonio Escobar. Ya en horas de la noche, el segundo día de conciertos arrancará a las 19:00 con Mbaraka Trío, grupo paraguayo, y a las 20:30 será el concierto de Alí Arango, artista de origen cubano, pero que actualmente reside en España, con lo que se cerrará la primera edición de este Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios en la capital de Misiones.

El Auditorio “Agustín Pío Barrios”, un espacio erigido en homenaje al insigne guitarrista universal Agustín Pío Barrios Mangoré, será el escenario donde la magia de la guitarra clásica cobrará vida durante las dos noches del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios.

En este emblemático lugar, artistas nacionales e internacionales rendirán tributo al legado del maestro, uniendo música, historia y cultura en la cuna que lo vio nacer.