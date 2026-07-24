“Fátima Universal” en Asunción: así es el espectáculo que trae Fátima Flórez al Teatro Latino

“Fátima Universal” se denomina el espectáculo con el que Fátima Flórez se presentará este sábado 25 de julio en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). La reconocida artista argentina encarnará en este show a diferentes figuras del vecino país y del plano internacional.

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Susana Giménez, Mirtha Legrand, Moria Casan y hasta Karol G son algunos de los personajes a los que imitará Fátima Flórez en este espectáculo en el que interpretará a más de 25 personajes.

Según anticiparon desde la producción del show, la artista contará con cambios rápidos de vestuario, logrando transformaciones completas en apenas segundos. Además estará acompañada en escena por un cuerpo de bailarines.

"Fátima Universal” es mucho más que un show: es una experiencia completa, dinámica y divertida, ideal para cortar la semana con risas y entretenimiento de primer nivel", añadieron desde la productora A mamá le dieron 2 años.

¿Quién es Fátima Flórez?

Fátima Flórez es actriz, humorista y conductora de televisión. Ganó gran notoriedad con sus imitaciones de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata.

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También tuvo una destacada participación en Showmatch, imitando a diversos personajes en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Ha ganado tres premios Martín Fierro, además de premios Estrella de Mar por sus espectáculos teatrales.

Flórez también fue pareja del actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, entre los meses de agosto de 2023 y abril de 2024. En enero pasado, el mandatario argentino acudió a una de las funciones de “Fátima Universal” en Mar del Plata y subió al escenario a cantar con ella.

Horario y entradas para “Fátima Universal”

La única función será a las 21:00 y las entradas están a la venta a través de Ticketea. Hay un 20% de descuento con tarjetas Visa Itaú. Los sectores y precios son: