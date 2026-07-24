Cultura
24 de julio de 2026 a la - 16:20

“Fátima Universal” en Asunción: así es el espectáculo que trae Fátima Flórez al Teatro Latino

Fátima Flórez de pie frente a un micrófono, con chaqueta blanca y blusa dorada, iluminada en un escenario.
Fátima Flórez se presentará este sábado en Asunción imitando a diversos personajes.Gentileza

Fátima Flórez, la reconocida actriz y humorista argentina se presentará este sábado en Asunción con “Fátima Universal”. En esta nota te contamos los detalles del show que se realizará en el Teatro Latino.

Por Maripili Alonso

“Fátima Universal” se denomina el espectáculo con el que Fátima Flórez se presentará este sábado 25 de julio en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). La reconocida artista argentina encarnará en este show a diferentes figuras del vecino país y del plano internacional.

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Susana Giménez, Mirtha Legrand, Moria Casan y hasta Karol G son algunos de los personajes a los que imitará Fátima Flórez en este espectáculo en el que interpretará a más de 25 personajes.

Según anticiparon desde la producción del show, la artista contará con cambios rápidos de vestuario, logrando transformaciones completas en apenas segundos. Además estará acompañada en escena por un cuerpo de bailarines.

Fátima Flórez en escenario con vestido blanco brillante y gafas de sol, sosteniendo un micrófono mientras interpreta.
Susana Giménez es otra de las figuras que son representadas por Fátima Flórez en su espectáculo "Fátima Universal".

"Fátima Universal” es mucho más que un show: es una experiencia completa, dinámica y divertida, ideal para cortar la semana con risas y entretenimiento de primer nivel", añadieron desde la productora A mamá le dieron 2 años.

¿Quién es Fátima Flórez?

Fátima Flórez es actriz, humorista y conductora de televisión. Ganó gran notoriedad con sus imitaciones de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata.

También tuvo una destacada participación en Showmatch, imitando a diversos personajes en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Ha ganado tres premios Martín Fierro, además de premios Estrella de Mar por sus espectáculos teatrales.

Fátima Flórez en un vestido brillante, sosteniendo una rosa, actuando con imagen de fondo de mujer sonriente.
Fátima Flórez imitando a Mirtha Legrand en un momento del espectáculo "Fátima Universal".

Flórez también fue pareja del actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, entre los meses de agosto de 2023 y abril de 2024. En enero pasado, el mandatario argentino acudió a una de las funciones de “Fátima Universal” en Mar del Plata y subió al escenario a cantar con ella.

Horario y entradas para “Fátima Universal”

La única función será a las 21:00 y las entradas están a la venta a través de Ticketea. Hay un 20% de descuento con tarjetas Visa Itaú. Los sectores y precios son:

  • Platea: G. 242.000
  • VIP Plata: G. 286.000
  • VIP Gold: G. 319.000