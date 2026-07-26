El actor paraguayo Héctor Lozzca iniciará una gira nacional de entrenamiento actoral frente a cámara

La gira nacional de entrenamiento actoral frente a cámara, organizada por Mongu’e Producciones, iniciará su recorrido en la ciudad de Ypacaraí con el objetivo de ofrecer espacios de formación en distintas localidades del país. La propuesta está orientada a actores y actrices, estudiantes de arte, teatro, cine y comunicación, creadores de contenido, presentadores y personas sin experiencia previa interesadas en desarrollar herramientas de actuación.

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Según informaron los organizadores, el entrenamiento se desarrollará mediante ejercicios prácticos que serán grabados y visualizados durante la misma jornada, de modo que los participantes puedan observar su desempeño frente a cámara y recibir retroalimentación sobre el trabajo realizado.

La metodología planteada por el taller pone el foco en aspectos como la naturalidad y la construcción de una interpretación propia. De acuerdo con la organización, la propuesta busca alejarse de la reproducción de modelos prefijados y promover un proceso de aprendizaje basado en la práctica y la observación.

Mongu’e Producciones señaló además que la gira pretende establecer vínculos con municipios, centros culturales, casas de la cultura y gestores culturales para llevar las capacitaciones a diferentes comunidades del país. Entre los objetivos mencionados por la organización figuran ampliar el acceso a la formación actoral fuera de Asunción y generar espacios de capacitación para nuevos intérpretes y personas interesadas en el ámbito audiovisual.

El entrenamiento estará a cargo de Héctor Lozzca, actor, director y entrenador actoral con trayectoria en cine, teatro y televisión. Como actor participó en películas, cortometrajes, campañas publicitarias y trabajos de voz comercial. En televisión integró el elenco de la serie Marilina: Atreverse a soñar, donde interpretó al personaje de Tío Mario.

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Además de su trabajo como actor, Lozzca ha dirigido elencos en Paraguay y en el extranjero, incluyendo proyectos desarrollados en Nueva York. Según la organización, esa experiencia dio origen a una metodología de entrenamiento centrada en el trabajo interpretativo frente a cámara y el desarrollo de herramientas actorales a partir de ejercicios prácticos.

El primer encuentro de la gira se realizará el domingo 2 de agosto en el Mellimar Salón de Eventos, de la ciudad de Ypacaraí. La organización informó que los cupos son limitados y que las inscripciones se reciben a través del teléfono (0986) 769-220.