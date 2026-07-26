Cultura
26 de julio de 2026 a la - 12:47

El actor paraguayo Héctor Lozzca iniciará una gira nacional de entrenamiento actoral frente a cámara

Héctor Lozzca sonríe, vistiendo una camisa verde con puntos, mientras habla en un salón con audiencia visible.
El actor paraguayo Héctor Lozzca.Gentileza

El actor Héctor Lozzca encabezará una gira nacional de entrenamiento frente a cámara que comenzará en Ypacaraí y prevé llegar a distintas ciudades del país con una propuesta dirigida a actores, estudiantes, comunicadores y personas interesadas en el lenguaje audiovisual.

Por ABC Color

La gira nacional de entrenamiento actoral frente a cámara, organizada por Mongu’e Producciones, iniciará su recorrido en la ciudad de Ypacaraí con el objetivo de ofrecer espacios de formación en distintas localidades del país. La propuesta está orientada a actores y actrices, estudiantes de arte, teatro, cine y comunicación, creadores de contenido, presentadores y personas sin experiencia previa interesadas en desarrollar herramientas de actuación.

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Según informaron los organizadores, el entrenamiento se desarrollará mediante ejercicios prácticos que serán grabados y visualizados durante la misma jornada, de modo que los participantes puedan observar su desempeño frente a cámara y recibir retroalimentación sobre el trabajo realizado.

La metodología planteada por el taller pone el foco en aspectos como la naturalidad y la construcción de una interpretación propia. De acuerdo con la organización, la propuesta busca alejarse de la reproducción de modelos prefijados y promover un proceso de aprendizaje basado en la práctica y la observación.

Héctor Lozzca de pie, gesticulando con la mano derecha en un entorno interior con paneles oscuros de fondo.
Héctor Lozzca busca llevar la enseñanza del teatro por diferentes puntos del país.

Mongu’e Producciones señaló además que la gira pretende establecer vínculos con municipios, centros culturales, casas de la cultura y gestores culturales para llevar las capacitaciones a diferentes comunidades del país. Entre los objetivos mencionados por la organización figuran ampliar el acceso a la formación actoral fuera de Asunción y generar espacios de capacitación para nuevos intérpretes y personas interesadas en el ámbito audiovisual.

El entrenamiento estará a cargo de Héctor Lozzca, actor, director y entrenador actoral con trayectoria en cine, teatro y televisión. Como actor participó en películas, cortometrajes, campañas publicitarias y trabajos de voz comercial. En televisión integró el elenco de la serie Marilina: Atreverse a soñar, donde interpretó al personaje de Tío Mario.

Además de su trabajo como actor, Lozzca ha dirigido elencos en Paraguay y en el extranjero, incluyendo proyectos desarrollados en Nueva York. Según la organización, esa experiencia dio origen a una metodología de entrenamiento centrada en el trabajo interpretativo frente a cámara y el desarrollo de herramientas actorales a partir de ejercicios prácticos.

El primer encuentro de la gira se realizará el domingo 2 de agosto en el Mellimar Salón de Eventos, de la ciudad de Ypacaraí. La organización informó que los cupos son limitados y que las inscripciones se reciben a través del teléfono (0986) 769-220.