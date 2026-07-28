Abren inscripciones para un taller gratuito de crítica de artes escénicas en el CCEJS

El taller forma parte del ciclo de actividades académicas que el CCEJS organiza junto con la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. La propuesta busca ofrecer herramientas para el análisis de espectáculos escénicos, así como generar un espacio de reflexión sobre el papel de la crítica cultural y el intercambio entre investigadores, artistas, docentes y estudiantes.

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Las clases se realizarán el sábado 8 de agosto, a las 19:00, y los días miércoles 19, jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 18:00 a 20:30, en la sede del Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834). La participación será gratuita, con cupos limitados y previa inscripción mediante un formulario disponible en el sitio web del centro cultural.

El programa contempla temas como el análisis del espectáculo teatral y el cuestionario Pavis, la historia de los escenarios, las diferencias entre crítica y análisis, la crítica académica y la crítica periodística, la situación actual de la crítica en Paraguay y España, además de los vínculos entre el crítico y el creador.

José Vicente Peiró Barco es doctor investigador por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y especialista en literatura hispanoamericana. Su trayectoria académica se ha centrado en la narrativa paraguaya contemporánea, sobre la que ha desarrollado investigaciones, publicaciones y ponencias en congresos internacionales.

Además de su labor docente e investigadora, Peiró desarrolla actualmente la crítica de artes escénicas en el diario Las Provincias y en la revista Red Escénica. También integra la Academia de las Artes Escénicas de España y ha formado parte de jurados de premios literarios y teatrales, además de publicar numerosos libros y estudios dedicados a la literatura y el teatro hispanoamericano y español.

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Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario disponible en el sitio web del Centro Cultural de España Juan de Salazar.