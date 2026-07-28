“Aurora”, la obra teatral que busca crear conciencia sobre las uniones tempranas forzadas

“Aurora” es una obra escrita y dirigida por Rodrigo Pastore. La puesta subirá a escena este miércoles 29 a partir de una alianza entre la organización Plan Internacional Paraguay y el Taller Integral de Actuación (TIA), dirigido por Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia.

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A través del arte, esta puesta teatral apunta a crear conciencia acerca de las uniones tempranas y forzadas que, según destacaron desde Plan Internacional Paraguay, están profundamente naturalizadas, sobre todo en zonas rurales e indígenas, estando estrechamente ligadas al embarazo adolescente.

“Es un círculo que arrebata proyectos de vida, perpetúa la pobreza y refuerza la desigualdad”, remarcaron a través de un comunicado. También señalaron que, según la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) 2016, el 16,1% de las mujeres de entre 15 y 19 años declaró estar casada o en unión temprana, y el 62,9 % de este grupo vivía en áreas rurales.

De ellas, más de un tercio había completado solo la escuela primaria, el 30,8% pertenecía a comunidades indígenas y una de cada cuatro formaba parte del quintil más pobre del país.

“El matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas truncan la infancia: una niña que se casa o se une forzadamente pierde su niñez para asumir responsabilidades que no le corresponden”, remarcó Gustavo Benítez, gerente de proyectos de Plan Internacional Paraguay.

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Agregó que “esta práctica vulnera los derechos, perpetúa la pobreza, limita su acceso a la educación y las expone a múltiples formas de violencia”.

La obra tendrá una única función a las 19:00, con acceso libre y gratuito para todo público, en la sede de la Alianza Francesa ubicada en Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos. El elenco de la puesta está conformado por Lidia López, Malú Yegros, Teresa Barriocanal y Felipe Jara.

“Aurora” está inspirada en el testimonio real de una mujer cuya infancia fue interrumpida por la unión forzada. A través del encuentro entre la Aurora adulta y la adolescente que alguna vez fue, la memoria reconstruye un camino marcado por el miedo, el silencio y la violencia, también por la resistencia y la esperanza.

Mientras el canto del yerutí acompaña sus recuerdos, Aurora revive el momento en que dejó atrás sus sueños para ser entregada a un hombre mayor que ella. Sin embargo, esta no es solo la historia de una niña obligada a crecer antes de tiempo, es la historia de una mujer que logra romper el ciclo de la violencia, recuperar su identidad y transformar el dolor en una fuerza capaz de abrir caminos para otras niñas.