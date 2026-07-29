“El Teatro Posible” propone talleres sobre gestión y sostenibilidad de la producción escénica

Organizado por Raquel Rojas & Asociados, el programa está dirigido a estudiantes de artes, actores, directores, gestores culturales y público vinculado al ámbito teatral. Las actividades serán gratuitas, con cupos limitados, y contarán con certificación de participación. Los interesados podrán inscribirse al ciclo completo o participar de manera independiente en cada uno de los módulos.

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El primer encuentro será el lunes 3 de agosto y estará dedicado a la identidad y los modelos de gestión, con el tema “Ecosistemas teatrales-Teatro de grupo: Aty Ñe’ẽ y El Camarín”, a cargo de Raquel Rojas. La jornada abordará el funcionamiento de los grupos teatrales y sus formas de organización.

El lunes 10 de agosto se desarrollará el módulo “Oficio, Mercado y Profesionalización”, centrado en las herramientas para comprender las condiciones actuales del mercado cultural, así como los desafíos y las posibilidades de inserción para los intérpretes. La actividad estará a cargo de Ma. Liz Barrios y Víctor Sosa Traverzzi.

La tercera jornada, prevista para el lunes 17 de agosto, volverá sobre los modelos de gestión con el tema “El escenario colectivo: La cooperativa y las dinámicas del teatro comunitario”. El módulo será facilitado por Hugo Cabrera y el crítico español José Vicente Peiró, y estará enfocado en las formas cooperativas y comunitarias de producción teatral.

El lunes 24 de agosto será el turno de “De la idea a la empresa cultural: Estrategias de producción nacional e internacional, EAS y PYMES culturales”. El encuentro estará a cargo de Dora Gómez y Leticia Giménez, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y abordará herramientas relacionadas con la formalización y gestión empresarial de proyectos culturales.

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El ciclo concluirá el lunes 31 de agosto con el módulo “Políticas y Financiamiento: El diálogo necesario entre los creadores y los recursos público/privados”. La jornada incluirá un foro-debate sobre los fondos culturales, con mesas de diálogo junto a representantes de instituciones de fomento.

Las actividades comenzarán a las 18:30 en la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional. La organización señala que cada sesión constituye una instancia independiente de formación, por lo que es posible participar de módulos específicos o completar las cinco jornadas.

Las inscripciones y consultas se realizan a través de los números de WhatsApp +595 981 516720 y +595 981 917968. También está habilitado un formulario digital de inscripción. El programa cuenta con el patrocinio de los Fondos Concursables de la Secretaría Nacional de Cultura y el auspicio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional.