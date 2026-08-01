Vídeo: así es por dentro el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ykuá Bolaños

El Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ykuá Bolaños, ubicado en la intersección de las avenidas Artigas y Santísima Trinidad, es actualmente una dependencia de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Su administración está a cargo de un consejo conformado por representantes de la SNC y de las organizaciones de víctimas legalmente constituidas.

El espacio fue inaugurado en el año 2022, luego de un largo proceso que se inició en el año 2016 con el Concurso Nacional de Anteproyectos para la revitalización y transformación del sitio en el que el 1 de agosto de 2004 se produjo la tragedia que dejó más de 400 fallecidos, cerca de 550 heridos y seis desaparecidos.

El Estudio de Arquitectura “->+x-”, liderado por los arquitectos Francisco Tomboly y Sonia Carísimo, estuvo a cargo del diseño de esta edificación, cuya construcción comenzó en el año 2017. En el proceso se realizaron algunas jornadas de construcción participativa con familiares de las víctimas.

¿Cuánto costó el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ykuá Bolaños?

La SNC y el Consejo del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A-Ykuá Bolaños detallaron en 2022, en el marco de una conferencia de prensa, que la inversión realizada desde 2017 en la edificación, equipamiento y mantenimiento del espacio fue de más de G. 25.485 millones de guaraníes.

La construcción estuvo a cargo de la empresa Barrail Hnos. y el costo fue de más de G. 17.575 millones.

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Los espacios del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ykuá Bolaños son:

La Torre o Punto Cero: se erige en el lugar donde se originó en el incendio. Actualmente alberga nichos de memoria con placas conmemorativas.

La escalera original del ex supermercado

La rampa original del ex supermercado

Estanque o espejo de agua principal: está ubicado en la Plaza de las sombras, contiene peces y en el mismo se reflejan los 400 haces de luz.

Fuentes de aguas vivas: están ubicadas en la Plaza de las Luces, a cielo abierto.

Salón auditorio: tiene capacidad para 400 personas y está equipado con un sistema de luces y sonido para albergar diversas actividades.

Biblioteca: cuenta con materiales de distintas temáticas, incluyendo libros en braille para personas con discapacidad visual.

Auditorio al aire libre: está ubicado en la parte posterior del salón auditorio y se puede utilizar el mismo escenario al abrir las compuertas.

Memorial: Junto a la Plaza de las Luces exhibe imágenes y nombres de las víctimas, sobrevivientes y desaparecidos. Incluye un mirador dentro de la torre del Punto Cero.

El ágora: un espacio de reunión comunitaria ubicado en la Plaza de las Sombras. Cuenta con tres lucernarios que permiten la entrada de la luz solar.

Aulas Taller y Sala de Ensayos

Horarios y visitas guiadas

El Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ykuá Bolaños está abierto al público de lunes a viernes de 8:00 a 17:00. Los sábados y domingos abre de 9:00 a 18:00. El acceso es libre y gratuito.

Se realizan visitas guiadas o individuales o grupos de hasta cinco personas. Las mismas se deben agendar completando un formulario disponible en este enlace. Las instituciones educativas y organizaciones pueden agendar su visita guiada a través del correo ycuabolanos@cultura.gov.py.

Para conocer más acerca de las actividades y clases gratuitas que se ofrecen en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A-Ykuá Bolaños se puede visitar la cuenta de Instagram @sitio1A_py.