Paraguay participa en la feria Stgo Foto 2026 con varias obras y el fotolibro “Exploraciones”

Obras de fotógrafos locales consagrados y emergentes representan a Paraguay en Stgo Foto 2026, la mayor feria internacional de fotolibros y publicaciones fotográficas de Chile.

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La presencia de nuestro país en esta feria se da a través de El Ojo Salvaje, cuyo presidente Aizar Arar está siendo parte de este evento que comenzó el 30 de julio y concluirá hoy en el Centro Cultural La Moneda.

Para hoy a las 15:00 está prevista la presentación del fotolibro “Exploraciones”, que fue lanzado por la asociación El Ojo Salvaje en 2024.

Este fotolibro parte de la premisa de cómo acercarse fotográficamente a las sexualidades y reúne un total de 17 proyectos, varios de los cuales se desarrollaron en el marco de un taller dictado por Jorge Sáenz.

“En el libro aparecen los derechos sexuales y reproductivos, las experiencias de personas trans, las representaciones históricas de la sexualidad, el impacto de la enfermedad sobre el deseo, la relación entre cuerpo, identidad y memoria, y también aproximaciones simbólicas, espirituales e íntimas”, detallaron desde la organización.

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La curaduría de este fotolibro estuvo a cargo de Fredi Casco, Julieta Escardo y Diegx Argote. En tanto los autores seleccionados son: Bernardo Puente, Alberto Benítez, Jesús Ruiz Díaz, Karina Palleros, Tim MiRaquel, Jess Insfrán Pérez, Sergio Ozuna, Mónica Bareiro y Raúl Villalba.

También son parte de este fotolibro las obras de Paz Oviedo, Yaiza Gaona, Aizar Arar, Rosa Palazón, Lara Loncharich, Majo Fiorio, Raquel Rivaldi y Alfredo Quiroz.

La invitación para esta quinta edición de Stgo Foto llegó a EOS a través de Flach Librería y el Centro Cultural de la Moneda. En tanto, el evento se realiza con el apoyo de Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) de Chile.

El colectivo El Ojo Salvaje lleva más de 18 años trabajando en la difusión y promoción de la fotografía en Paraguay, a través de diversas actividades. Para este año, la organización está preparando una nueva edición de la Feria del Libro Fotográfico Autoral (Filfa), que se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre.