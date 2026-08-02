Cultura
02 de agosto de 2026 a la - 13:09

Paraguay participa en la feria Stgo Foto 2026 con varias obras y el fotolibro “Exploraciones”

Hombre en camiseta negra sostiene revistas mientras una mujer a su lado revisa documentos en un entorno artístico.
Dos personas revisan materiales gráficos durante la presentación de libros de El Ojo Salvaje, que actualmente participa de la feria Stgo Foto 2026Gentileza

La Asociación de Fotógrafos El Ojo Salvaje está representando a Paraguay en la feria Stgo Foto 2026, que finalizará hoy en la capital de Chile. La fotografía autoral paraguaya está presente en el evento con varias obras y el fotolibro “Exploraciones”.

Por ABC Color

Obras de fotógrafos locales consagrados y emergentes representan a Paraguay en Stgo Foto 2026, la mayor feria internacional de fotolibros y publicaciones fotográficas de Chile.

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La presencia de nuestro país en esta feria se da a través de El Ojo Salvaje, cuyo presidente Aizar Arar está siendo parte de este evento que comenzó el 30 de julio y concluirá hoy en el Centro Cultural La Moneda.

Para hoy a las 15:00 está prevista la presentación del fotolibro “Exploraciones”, que fue lanzado por la asociación El Ojo Salvaje en 2024.

Este fotolibro parte de la premisa de cómo acercarse fotográficamente a las sexualidades y reúne un total de 17 proyectos, varios de los cuales se desarrollaron en el marco de un taller dictado por Jorge Sáenz.

“En el libro aparecen los derechos sexuales y reproductivos, las experiencias de personas trans, las representaciones históricas de la sexualidad, el impacto de la enfermedad sobre el deseo, la relación entre cuerpo, identidad y memoria, y también aproximaciones simbólicas, espirituales e íntimas”, detallaron desde la organización.

Revista abierta con fotografías en blanco y negro, muestra al joven con herida visible en un ambiente artístico y sombrío.
Imagen de uno de los libros de fotografía autoral paraguaya desarrollados por El Ojo Salvaje.

La curaduría de este fotolibro estuvo a cargo de Fredi Casco, Julieta Escardo y Diegx Argote. En tanto los autores seleccionados son: Bernardo Puente, Alberto Benítez, Jesús Ruiz Díaz, Karina Palleros, Tim MiRaquel, Jess Insfrán Pérez, Sergio Ozuna, Mónica Bareiro y Raúl Villalba.

También son parte de este fotolibro las obras de Paz Oviedo, Yaiza Gaona, Aizar Arar, Rosa Palazón, Lara Loncharich, Majo Fiorio, Raquel Rivaldi y Alfredo Quiroz.

La invitación para esta quinta edición de Stgo Foto llegó a EOS a través de Flach Librería y el Centro Cultural de la Moneda. En tanto, el evento se realiza con el apoyo de Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) de Chile.

Libro abierto sobre superficies burdeos con fotografías artísticas de rostros cubiertos por flores, en un evento cultural.
Libros desarrollados por El Ojo Salvaje se están presentando en Santiago de Chile.

El colectivo El Ojo Salvaje lleva más de 18 años trabajando en la difusión y promoción de la fotografía en Paraguay, a través de diversas actividades. Para este año, la organización está preparando una nueva edición de la Feria del Libro Fotográfico Autoral (Filfa), que se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre.