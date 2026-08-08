Presentan revista que rescata la historia, arquitectura y memoria viva de San Juan Bautista

En coincidencia con el 82º aniversario del fallecimiento del ilustre músico Agustín Pío Barrios ‘Mangoré’, el Conservatorio de Música Ha Che Valle y la asociación Sonidos de la Tierra presentaron la revista San Juan Bautista: Historia y Cultura de la Capital Departamental.

Dicha revista cuenta con una investigación sobre la identificación y el relevamiento de 115 viviendas con valor histórico de la ciudad de San Juan Bautista y artículos sobre el origen de las primeras familias pobladoras y una línea del tiempo que explica cómo se fue desarrollando la ciudad.

Además, presenta hitos históricos clave como la llegada del entonces sargento (luego coronel) Santos Miño, quien estableció la Comandancia Militar y la Jefatura Política; o la fundamentación de la capitalidad, el trasfondo histórico que llevó a San Juan Bautista a convertirse en capital departamental.

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Lazos históricos y culturales

La obra rescata los orígenes de la capital departamental, su patrimonio arquitectónico y busca formar a jóvenes como custodios de la memoria local.

“No solo estamos presentando una revista, hoy le devolvemos a San Juan Bautista una parte de su memoria. La revista nace del profundo amor de la familia por esta tierra, por San Juan Bautista, por su gente y por la necesidad de conservar viva la historia que nos dio identidad”, señaló la directora de Ha Che Valle, Gladys Duarte.

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El material es el resultado tangible del proyecto ‘Armonías de la Memoria’, una iniciativa nacida desde el Conservatorio Ha Che Valle, en alianza estratégica con Sonidos de la Tierra y la Fundación José de la Sobera.

Todo comenzó con un desafío planteado al maestro Luis Szarán y fue escalando hasta materializarse en la obra documental.

“Identificamos 115 viviendas con valor histórico, investigamos el origen de las primeras familias y logramos construir una línea del tiempo que nos permitió comprender cómo fue naciendo San Juan Bautista”, dijo Duarte.

Entre los hallazgos más emotivos que expone la publicación, resalta la estrecha amistad entre Santos Miño y la familia Barrios.

Fue gracias a ese vínculo que Doroteo y Martina Barrios llegaron a radicarse en Misiones, permitiendo que allí naciera Agustín Pío Barrios.

“Esta revista no es solamente un libro de historia: es un acto de gratitud hacia quienes nos precedieron, es un homenaje a nuestros abuelos y bisabuelos, es una invitación para que nuestros niños y jóvenes conozcan de dónde vienen y comprendan que amar a San Juan Bautista también significa conocerla, cuidarla y transmitir su historia”, señaló Duarte.

La directora ejecutiva de la asociación Sonidos de la Tierra, Mariela Cuevas, dijo que la revista busca mantener viva la memoria de San Juan Bautista, coincidiendo con el 82º aniversario del fallecimiento de Agustín Pío Barrios.

Explicó que la publicación rescata la historia de Ha Che Valle y de quienes dejaron una huella en la ciudad.

“En esta revista hablamos de las familias, de las historias, de la gastronomía y de las tradiciones de San Juan Bautista. Queremos que, a través de estas páginas, podamos mantener vivas nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural para las nuevas generaciones”, agregó.