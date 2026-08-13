Día del Niño 2026: espectáculos y actividades para celebrar a los chicos en este fin de semana

¿Estás buscando alguna actividad especial para el Día del Niño 2026? En esta nota te compartimos los espectáculos artísticos y actividades especiales para celebrar a los chicos y chicas, además de regalarles un momento inolvidable.

“El Reino de Pixel”, en el Teatro Latino

La obra teatral “El Reino de Pixel” volverá a presentarse este fin de semana en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). Se trata de un espectáculo, escrito y dirigido por Erik Gehre, dirigido principalmente a niños de entre 5 y 12 años.

El teatro, los videojuegos y la fantasía se fusionan en esta propuesta en donde Pixel se convierte en el impredecible anfitrión de un reino donde nada es lo que parece.

Las funciones serán este sábado y domingo a las 17:00. Las entradas se venden en Ticketea, de forma anticipada, a G. 65.000.

Circo, cine, arte y más en la Plaza Herminio Giménez

Este sábado 15 de 11:00 a 20:00 en la Plaza Herminio Giménez (Fray Luis de Granada e/ Luis Morales y Diego de Silva y Velázquez) se vivirá una jornada especial para celebrar el Día del niño.

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El evento, de acceso libre y gratuito, reunirá un espectáculo de circo a cargo de Magín Fullaondo, magia con Abracadante, y la exhibición de episodios de “Los Picapiedras” con proyectores antiguos, a cargo del Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA) y el colectivo Lexa.

También habrá juegos, de la mano de Chili Lab; y una experiencia de arte “La ciudad vista por los niños”, a cargo de Amelí Schneider.

Según anunciaron los organizadores, no hay una agenda de horarios, ya que “la fiesta sucede durante todo el día”. Además habrá sorteos y varias opciones gastronómicas.

Exploradores de Exoplanetas en el MuCi

El Museo de Ciencias (MuCi) realizará este domingo 16, en los espacios al aire libre del complejo Textilia (Gral. Santos 1030), una actividad denominada “Exploradores de Exoplanetas”.

Se trata de una experiencia que combina ciencia, creatividad e imaginación, en la que los niños deberán construir un cohete, explorar un mundo distante e imaginar qué seres podrían habitarlo.

La actividad se realizará en dos turnos de una hora, a las 15:30 y 16:30. Las entradas cuestan G. 35.000 y se pueden adquirir en la web del MuCi.

Feria Palmear, con una edición especial

Este sábado 15 habrá una edición especial de la Feria Palmear, en el marco de la celebración del Día del Niño. Desde las 11:00 habrá diversas actividades y juegos para explorar el Centro Histórico de Asunción. El acceso será libre y gratuito.

Entre calles, en el Barrio Mariscal

La segunda edición de “Entre calles, pequeñas aventuras” se realizará este sábado 15, de 10:00 a 12:00, frente al Shopping Mariscal.

El evento ofrecerá una búsqueda del tesoro, manualidades con hilo y cuentacuentos. Tendrá cupos limitados y el costo de inscripción es de G. 80.000. Los interesados en participar deben registrarse a través de un formulario online.

Dino Aventura en la Quinta Ykua Sati

Dino Aventura sigue en la Quinta Ykua Sati invitando a sorprenderse con los dinosaurios animatrónicos y diversas actividades.

Para este sábado 15 y domingo 16, los responsables anunciaron que por cada adulto que compra su entrada podrán ingresar hasta dos niños gratis. También habrá juegos, música y sorteos en el marco de la celebración del Día del Niño.

El horario de atención será de 14:00 a 20:00 y las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de Tuti.

Nimbo Park, para festejar saltando

En el Pinedo Shopping sigue instalado el Nimbo Park, el parque de inflables que recibe a chicos y grandes para saltar, trepar, deslizarse por toboganes y divertirse.

El sitio abre sus puertas de 14:00 a 21:00 y hasta este viernes 14, en el marco del Día del Niño, hay una promoción de 2x1 en entradas. Los tickets se venden a través de Tuti.

Festikids en Cinemark

En los complejos Cinemark de Asunción y Ciudad del Este, desde este jueves 13 hasta el 19 de agosto se realizará el Festikids, con una programación especial para celebrar el Día del Niño.

Entre las películas que integran esta programación están “Tom y Jerry. La brújula mágica”, “Super Mario Galaxy. La película”, “Hoppers: operación castor”, “Toy Story 5″, “Moana”, “Minions y Monstruos” y “Goat, la cabra que cambió el juego”.